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В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в регионах - 05.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в регионах
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в регионах - 05.08.2025, ПРАЙМ
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в регионах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:37+0300
2025-08-05T08:37+0300
экономика
недвижимость
россия
москва
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут выйти в ближайшее время. Ранее Володин в ходе правительственного часа в Госдуме заявил, что нужно установить в регионах дифференцированную ипотечную ставку. "Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке", - сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе председателя Госдумы в регионе. Володин отметил, что в Москве должна быть одна ставка, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. "Тогда будет социальная справедливость", - заключил он.
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недвижимость, россия, москва, вячеслав володин, госдума
Экономика, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, Вячеслав Володин, Госдума
08:37 05.08.2025
 
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в регионах

Володин: кабмин обсуждает дифференцированную ставку по ипотеке в регионах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут выйти в ближайшее время.
Ранее Володин в ходе правительственного часа в Госдуме заявил, что нужно установить в регионах дифференцированную ипотечную ставку.
"Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке", - сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе председателя Госдумы в регионе.
Володин отметил, что в Москве должна быть одна ставка, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области.
"Тогда будет социальная справедливость", - заключил он.
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ЭкономикаНедвижимостьРОССИЯМОСКВАВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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