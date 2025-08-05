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В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в регионах
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в регионах - 05.08.2025, ПРАЙМ
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в регионах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:37+0300
2025-08-05T08:37+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут выйти в ближайшее время. Ранее Володин в ходе правительственного часа в Госдуме заявил, что нужно установить в регионах дифференцированную ипотечную ставку. "Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке", - сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе председателя Госдумы в регионе. Володин отметил, что в Москве должна быть одна ставка, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. "Тогда будет социальная справедливость", - заключил он.
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Экономика, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, Вячеслав Володин, Госдума
В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в регионах
Володин: кабмин обсуждает дифференцированную ставку по ипотеке в регионах
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах, на нее могут выйти в ближайшее время.
Ранее Володин в ходе правительственного часа в Госдуме заявил, что нужно установить в регионах дифференцированную ипотечную ставку.
"Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке", - сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе председателя Госдумы в регионе.
Володин отметил, что в Москве должна быть одна ставка, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области.
"Тогда будет социальная справедливость", - заключил он.
Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11%