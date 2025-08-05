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В Нидерландах озвучили состав пакета американских вооружений Украине - 05.08.2025, ПРАЙМ
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В Нидерландах озвучили состав пакета американских вооружений Украине
В Нидерландах озвучили состав пакета американских вооружений Украине - 05.08.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах озвучили состав пакета американских вооружений Украине
Пакет американских вооружений, которые Нидерланды закупят для Украины, будет включать системы ПВО, а также боевые машины, артиллерию, боеприпасы, заявил во... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T11:14+0300
2025-08-05T11:14+0300
вооружения
нидерланды
сша
украина
нато
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ГААГА, 5 авг - ПРАЙМ. Пакет американских вооружений, которые Нидерланды закупят для Украины, будет включать системы ПВО, а также боевые машины, артиллерию, боеприпасы, заявил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс. В понедельник Брекелманс сообщил, что Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Киеву американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них. "Большая часть этих 500 миллионов будет направлена на противовоздушную оборону, то есть частично на комплектующие системы Patriot, а также на ракеты. Система Hawk, которая является системой ПВО, также включена в этот список", - заявил министр в эфире телеканала NPO 2. Второй компонент этой помощи, по его словам, составляет техника, которая больше всего нужна Украине на фронте. "Украине нужны боевые машины, артиллерия, всевозможные боеприпасы, которые также включены в эту помощь", - добавил глава минобороны.
https://1prime.ru/20250805/oruzhie-860326600.html
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нидерланды, сша, украина, нато, поставки оружия украине
Вооружения, НИДЕРЛАНДЫ, США, УКРАИНА, НАТО, поставки оружия Украине
11:14 05.08.2025
 
В Нидерландах озвучили состав пакета американских вооружений Украине

Брекелманс: пакет вооружений США для Украины включает системы ПВО, БМП и артиллерию

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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ГААГА, 5 авг - ПРАЙМ. Пакет американских вооружений, которые Нидерланды закупят для Украины, будет включать системы ПВО, а также боевые машины, артиллерию, боеприпасы, заявил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс.
В понедельник Брекелманс сообщил, что Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Киеву американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них.
"Большая часть этих 500 миллионов будет направлена на противовоздушную оборону, то есть частично на комплектующие системы Patriot, а также на ракеты. Система Hawk, которая является системой ПВО, также включена в этот список", - заявил министр в эфире телеканала NPO 2.
Второй компонент этой помощи, по его словам, составляет техника, которая больше всего нужна Украине на фронте.
"Украине нужны боевые машины, артиллерия, всевозможные боеприпасы, которые также включены в эту помощь", - добавил глава минобороны.
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ВооруженияНИДЕРЛАНДЫСШАУКРАИНАНАТОпоставки оружия Украине
 
 
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