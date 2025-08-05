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В Нидерландах озвучили состав пакета американских вооружений Украине

В Нидерландах озвучили состав пакета американских вооружений Украине - 05.08.2025, ПРАЙМ

В Нидерландах озвучили состав пакета американских вооружений Украине

Пакет американских вооружений, которые Нидерланды закупят для Украины, будет включать системы ПВО, а также боевые машины, артиллерию, боеприпасы, заявил во... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T11:14+0300

2025-08-05T11:14+0300

2025-08-05T11:14+0300

вооружения

нидерланды

сша

украина

нато

поставки оружия украине

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ГААГА, 5 авг - ПРАЙМ. Пакет американских вооружений, которые Нидерланды закупят для Украины, будет включать системы ПВО, а также боевые машины, артиллерию, боеприпасы, заявил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс. В понедельник Брекелманс сообщил, что Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Киеву американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них. "Большая часть этих 500 миллионов будет направлена на противовоздушную оборону, то есть частично на комплектующие системы Patriot, а также на ракеты. Система Hawk, которая является системой ПВО, также включена в этот список", - заявил министр в эфире телеканала NPO 2. Второй компонент этой помощи, по его словам, составляет техника, которая больше всего нужна Украине на фронте. "Украине нужны боевые машины, артиллерия, всевозможные боеприпасы, которые также включены в эту помощь", - добавил глава минобороны.

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нидерланды

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нидерланды, сша, украина, нато, поставки оружия украине