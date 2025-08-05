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Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины
Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины - 05.08.2025, ПРАЙМ
Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины
Швеция выделит 275 миллионов долларов на закупку американских вооружений для Украины, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:18+0300
2025-08-05T15:22+0300
вооружения
швеция
нато
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украина
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Швеция выделит 275 миллионов долларов на закупку американских вооружений для Украины, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон. "Швеция вместе с Данией и Норвегией договорились внести вклад в американскую инициативу по закупкам оборонного оборудования для передачи Украине. В этом отношении Швеция намерена выделить 275 миллионов долларов", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства. Министр добавил, что военная техника должна поступить на Украину уже в следующем месяце. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти.Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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швеция, нато, сша, украина, поставки оружия украине
Вооружения, ШВЕЦИЯ, НАТО, США, УКРАИНА, поставки оружия Украине
15:18 05.08.2025 (обновлено: 15:22 05.08.2025)
 
Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины

Минобороны Йонсон: Швеция выделит 275 млн долларов на закупку оружия США для Украины

© Unsplash/Car GirlФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Car Girl
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Швеция выделит 275 миллионов долларов на закупку американских вооружений для Украины, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон.
"Швеция вместе с Данией и Норвегией договорились внести вклад в американскую инициативу по закупкам оборонного оборудования для передачи Украине. В этом отношении Швеция намерена выделить 275 миллионов долларов", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства.
Министр добавил, что военная техника должна поступить на Украину уже в следующем месяце. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ВооруженияШВЕЦИЯНАТОСШАУКРАИНАпоставки оружия Украине
 
 
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