https://1prime.ru/20250805/vooruzheniya-860346069.html

Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины

Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины - 05.08.2025, ПРАЙМ

Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины

Швеция выделит 275 миллионов долларов на закупку американских вооружений для Украины, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T15:18+0300

2025-08-05T15:18+0300

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вооружения

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сша

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Швеция выделит 275 миллионов долларов на закупку американских вооружений для Украины, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон. "Швеция вместе с Данией и Норвегией договорились внести вклад в американскую инициативу по закупкам оборонного оборудования для передачи Украине. В этом отношении Швеция намерена выделить 275 миллионов долларов", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства. Министр добавил, что военная техника должна поступить на Украину уже в следующем месяце. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти.Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250805/vooruzheniya-860332814.html

швеция

сша

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швеция, нато, сша, украина, поставки оружия украине