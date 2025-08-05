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Дания и Норвегия выделят средства на закупку вооружения США для Украины

Дания и Норвегия выделят средства на закупку вооружения США для Украины - 05.08.2025, ПРАЙМ

Дания и Норвегия выделят средства на закупку вооружения США для Украины

Дания и Норвегия планируют выделить около 235 миллионов долларов на совместную закупку американского вооружения для Украины, сообщают министерства обороны... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T16:15+0300

2025-08-05T16:15+0300

2025-08-05T16:15+0300

вооружения

дания

норвегия

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Дания и Норвегия планируют выделить около 235 миллионов долларов на совместную закупку американского вооружения для Украины, сообщают министерства обороны скандинавских стран. "Для начала Дания решила выделить примерно 580 миллионов крон (89 миллионов долларов - ред.) вместе с Норвегией и Швецией для финансирования первых пакетов вооружения в рамках новой инициативы", - говорится в пресс-релизе датского оборонного ведомства. Согласно публикации, общая стоимость финансируемого пакета составит примерно 500 миллионов долларов, он будет поставлен в рамках новой инициативы PURL. "Норвегия сначала выделит 1,5 миллиарда крон (146 миллионов долларов - ред.) на поддержку этой инициативы", - говорится в публикации на сайте норвежского МО. Во вторник шведский министр обороны Пол Йонсон заявил, что Швеция выделит 275 миллионов долларов на закупку американских вооружений для Украины. Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250805/vooruzheniya-860346069.html

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норвегия

украина

сша

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дания, норвегия, украина, нато, ес, сша, вооружение, поставки оружия украине