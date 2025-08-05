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"Три точки напряжения". На Западе раскрыли сценарии начала Третьей мировой - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Три точки напряжения". На Западе раскрыли сценарии начала Третьей мировой
"Три точки напряжения". На Западе раскрыли сценарии начала Третьей мировой - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Три точки напряжения". На Западе раскрыли сценарии начала Третьей мировой
В настоящий момент на планете существуют три точки напряжения, способные разрастить до масштаба глобального конфликта, утверждается в публикации китайского... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:25+0300
2025-08-05T15:32+0300
политика
третья мировая война
экспертное мнение
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В настоящий момент на планете существуют три точки напряжения, способные разрастить до масштаба глобального конфликта, утверждается в публикации китайского интернет-издания Sohu.В первую очередь в материале указывается на риск разрастания глобального конфликта на Корейском полуострове, где сохраняется многолетняя напряженность между КНДР и Южной Кореей, которая часто обостряется в связи с проведением военных учений, после резких политических заявлений и др. Поскольку США являются союзником Республики Корея, они, как считают авторы материала, при эскалации наверняка втянутся в конфликт, вследствие чего в противоборство вступит и Китай, который является союзником Северной Кореи.Также в статье называется Тайвань, поскольку Соединенные Штаты регулярно заявляют о военной поддержке острова в случае агрессии против него со стороны материкового Китая. По мнению авторов, вызвать вооруженное противостояние двух великих держав способно практически любое обострение в этом регионе.Третьей точкой авторы назвали территорию Украины, которая все чаще рассматривается как место столкновения Российской Федерации и НАТО. И если страны-участницы блока вступят в прямое противоборство с Россией, то, по мнению авторов статьи, на стороне РФ может выступить Китай.
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третья мировая война, экспертное мнение
Политика, третья мировая война, экспертное мнение
15:25 05.08.2025 (обновлено: 15:32 05.08.2025)
 
"Три точки напряжения". На Западе раскрыли сценарии начала Третьей мировой

Sohu: на карте есть три точки, где может начаться Третья мировая война

© Unsplash/Greg RosenkeГлобус, мир
Глобус, мир
© Unsplash/Greg Rosenke
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В настоящий момент на планете существуют три точки напряжения, способные разрастить до масштаба глобального конфликта, утверждается в публикации китайского интернет-издания Sohu.
В первую очередь в материале указывается на риск разрастания глобального конфликта на Корейском полуострове, где сохраняется многолетняя напряженность между КНДР и Южной Кореей, которая часто обостряется в связи с проведением военных учений, после резких политических заявлений и др. Поскольку США являются союзником Республики Корея, они, как считают авторы материала, при эскалации наверняка втянутся в конфликт, вследствие чего в противоборство вступит и Китай, который является союзником Северной Кореи.
Также в статье называется Тайвань, поскольку Соединенные Штаты регулярно заявляют о военной поддержке острова в случае агрессии против него со стороны материкового Китая. По мнению авторов, вызвать вооруженное противостояние двух великих держав способно практически любое обострение в этом регионе.
Третьей точкой авторы назвали территорию Украины, которая все чаще рассматривается как место столкновения Российской Федерации и НАТО. И если страны-участницы блока вступят в прямое противоборство с Россией, то, по мнению авторов статьи, на стороне РФ может выступить Китай.
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Политикатретья мировая войнаэкспертное мнение
 
 
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