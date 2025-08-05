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ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке с 5 августа

ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке с 5 августа - 05.08.2025, ПРАЙМ

ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке с 5 августа

ВТБ с 5 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентного пункта, минимальная ставка теперь составит 23,3%, сообщает пресс-служба банка. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T08:32+0300

2025-08-05T08:32+0300

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экономика

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ВТБ с 5 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентного пункта, минимальная ставка теперь составит 23,3%, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ объявляет о снижении ставок по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта с 5 августа. Новые условия по базовым программам банка (с учетом всех действующих дисконтов): от 23,3% годовых - на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках", - говорится в сообщении. Ставка по рыночной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство составит от 23,9% годовых. Эксперты ВТБ отмечают, что до конца года ключевым драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой, которые обеспечивают значительную часть новых выдач. "В результате смягчения монетарной политики регулятора банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке. С учетом текущей динамики, ВТБ оценивает рыночные объемы ипотечных выдач по итогам 2025 года на уровне 4,04 триллиона рублей (ранее - 3,8 триллиона рублей)", - подытожили в банке.

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втб, ставки по ипотеке, финансы