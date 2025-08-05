Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке с 5 августа - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/vtb-860323836.html
ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке с 5 августа
ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке с 5 августа - 05.08.2025, ПРАЙМ
ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке с 5 августа
ВТБ с 5 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентного пункта, минимальная ставка теперь составит 23,3%, сообщает пресс-служба банка. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:32+0300
2025-08-05T08:32+0300
экономика
втб
ставки по ипотеке
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ВТБ с 5 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентного пункта, минимальная ставка теперь составит 23,3%, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ объявляет о снижении ставок по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта с 5 августа. Новые условия по базовым программам банка (с учетом всех действующих дисконтов): от 23,3% годовых - на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках", - говорится в сообщении. Ставка по рыночной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство составит от 23,9% годовых. Эксперты ВТБ отмечают, что до конца года ключевым драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой, которые обеспечивают значительную часть новых выдач. "В результате смягчения монетарной политики регулятора банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке. С учетом текущей динамики, ВТБ оценивает рыночные объемы ипотечных выдач по итогам 2025 года на уровне 4,04 триллиона рублей (ранее - 3,8 триллиона рублей)", - подытожили в банке.
https://1prime.ru/20250804/finuslugi-860300848.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2aee23e87a72a645553c01e2adda28d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, ставки по ипотеке, финансы
Экономика, ВТБ, ставки по ипотеке, Финансы
08:32 05.08.2025
 
ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке с 5 августа

ВТБ: минимальная ставка по рыночной ипотеке с 5 августа составит 23,3%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ВТБ с 5 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 процентного пункта, минимальная ставка теперь составит 23,3%, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ объявляет о снижении ставок по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта с 5 августа. Новые условия по базовым программам банка (с учетом всех действующих дисконтов): от 23,3% годовых - на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках", - говорится в сообщении.
Ставка по рыночной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство составит от 23,9% годовых. Эксперты ВТБ отмечают, что до конца года ключевым драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой, которые обеспечивают значительную часть новых выдач.
"В результате смягчения монетарной политики регулятора банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке. С учетом текущей динамики, ВТБ оценивает рыночные объемы ипотечных выдач по итогам 2025 года на уровне 4,04 триллиона рублей (ранее - 3,8 триллиона рублей)", - подытожили в банке.
Денежные купюры, монеты и кредитные карты - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам
Вчера, 15:01
 
ЭкономикаВТБставки по ипотекеФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала