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Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 километров над уровнем моря

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 километров над уровнем моря - 05.08.2025, ПРАЙМ

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 километров над уровнем моря

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 7 километров над уровнем моря, сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T09:44+0300

2025-08-05T09:44+0300

2025-08-05T09:44+0300

камчатка

вулкан

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УЛАН-УДЭ, 5 авг - ПРАЙМ. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 7 километров над уровнем моря, сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 17.20 KST (8.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 965 км на юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: оранжевый. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Это второй за вторник пепловый выброс вулкана Ключевской. Первый был зафиксирован на высоту 7 км. В ГУМЧС отмечали, что на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.

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камчатка, вулкан