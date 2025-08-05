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В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета - 05.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство межфракционный законопроект, которым предлагается увеличить предельный размер социального налогового... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T12:41+0300

2025-08-05T12:41+0300

2025-08-05T12:41+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство межфракционный законопроект, которым предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета со 150 до 360 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") и председатель комитета ГД по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР). "Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета со 150 000 рублей до 360 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление. Отмечается, что, согласно действующему законодательству, налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов по расходам на благотворительность, на обучение, лечение и приобретение медикаментов, формирование пенсионных накоплений на прохождение независимой оценки своей квалификации, на физкультурно-оздоровительные услуги. В документах авторы уточнили, что применение социальных вычетов из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) позволяет налогоплательщику вернуть или не заплатить часть налога за счет уменьшения налоговой базы, то есть социальные налоговые вычеты позволяют уменьшить реальные социально значимые расходы налогоплательщика. Подчеркивается, что пунктом 2 статьи 219 части второй Налогового кодекса установлено, что социальные налоговые вычеты с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений, прохождение независимой оценки своей квалификации (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение), на физкультурно-оздоровительные услуги предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупном размере не более 150 тысяч рублей за налоговый период. Принятие законопроекта, по мнению депутатов, позволит гражданам повысить, хоть и незначительно, их доходы, сделать более доступными для них качественное образование, физкультурно-оздоровительные услуги и услуги по организации отдыха и оздоровлению их детей.

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россия, финансы, госдума, кпрф, лдпр