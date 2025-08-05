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Курс юаня к рублю перешел к росту во вторник днем
Курс юаня к рублю перешел к росту во вторник днем - 05.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю перешел к росту во вторник днем
Курс юаня к рублю переходит к небольшому росту после столь же символического снижения в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T12:06+0300
2025-08-05T12:06+0300
2025-08-05T12:06+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю переходит к небольшому росту после столь же символического снижения в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,08 рубля. В самом начале торгов этот курс снижался на 2, затем на 1 копейку. "Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным... Цены на нефть остаются на расстоянии от локальных минимумов начала недели", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Отметка в 11 рублей теперь стала мощной поддержкой, нужны очень весомые поводы для закрепления пары ниже, впрочем, не исключается попытка ее "прокола" на ожиданиях мягких санкций со стороны США по отношению к России или по факту их публикации, рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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юань, рубль, рынок, торги, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Рынок, Торги, Мосбиржа
Курс юаня к рублю перешел к росту во вторник днем
Юань перешел к небольшому росту к рублю на Мосбирже в начале торгов вторника
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю переходит к небольшому росту после столь же символического снижения в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,08 рубля.
В самом начале торгов этот курс снижался на 2, затем на 1 копейку.
"Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным... Цены на нефть остаются на расстоянии от локальных минимумов начала недели", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Отметка в 11 рублей теперь стала мощной поддержкой, нужны очень весомые поводы для закрепления пары ниже, впрочем, не исключается попытка ее "прокола" на ожиданиях мягких санкций со стороны США по отношению к России или по факту их публикации, рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер".