https://1prime.ru/20250805/yuan-860352747.html
Юань слегка дорожает к рублю на Мосбирже
Юань слегка дорожает к рублю на Мосбирже - 05.08.2025, ПРАЙМ
Юань слегка дорожает к рублю на Мосбирже
Курс китайской валюты к рублю во вторник немного повышается и уже выше отметки 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T17:46+0300
2025-08-05T17:46+0300
2025-08-05T17:46+0300
экономика
юань
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торги
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник немного повышается и уже выше отметки 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.35 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,10 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,05-11,14 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,07 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,214 против 7,186 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,80 рубля. РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ Юань на Мосбирже во вторник плавно повышается после стабилизации в начале недели. "Спрос на иностранную валюту, скорее всего, продолжает восстанавливаться по мере усиления потребительской активности. Хотя ее по-прежнему сдерживают высокие процентные ставки, обусловленный этим отложенный спрос на товары и услуги может способствовать увеличению покупок импортерами инвалюты. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным со стороны экспортеров из-за относительно низких цен на нефть, а также возможного количественного сокращения экспорта под воздействием санкций и геополитики", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Игроки рынка обратили внимание на сообщения Минфина РФ о том, что он сократит продажу валюты и золото по бюджетному правилу: с 7 августа по 4 сентября направит на эти цели 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в день. В предыдущем месяце ведомство направляет на эти цели 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день. С учетом операций ЦБ, самостоятельно продающего во втором полугодии валюты на 8,94 миллиарда рублей в день, ежедневные продажи сократятся с 9,76 миллиарда рублей до 9,24 миллиарда. Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,21% на предыдущих торгах. ПРОГНОЗЫ Пока рано говорить о том, что рубль начал уверенный разворот вниз - реальная процентная ставка еще слишком высокая, считает Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы ждем, что рубль вернется к фундаментально более обоснованным значениям - в настоящее время он переоценен на 10-15%. Тем не менее, спрогнозировать точный момент разворота сложно. Вероятно, для более заметной корректировки потребуются еще одно-два снижения ставки ЦБ. Вероятное снижение цен на нефть, которое может наступить вследствие масштабного повышения квот на добычу со стороны ОПЕК+ в последние пять месяцев, может стать дополнительным фактором ослабления рубля", - добавляет он. В ближайшие сессии возможна еще одна попытка курса юаня выйти вверх из диапазона консолидации 11,03–11,16 рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Помешать этому способен какой-либо геополитический позитив, в том числе по итогам ожидаемого 6–7 августа первого за четыре месяца визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Эксперты не исключают, что с ним обсудят возможность организации встречи лидеров РФ, США и Украины", - добавляет он.
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юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа, Рынок, Торги
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник немного повышается и уже выше отметки 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.35 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,10 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,05-11,14 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,07 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,214 против 7,186 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,80 рубля.
Юань на Мосбирже во вторник плавно повышается после стабилизации в начале недели.
"Спрос на иностранную валюту, скорее всего, продолжает восстанавливаться по мере усиления потребительской активности. Хотя ее по-прежнему сдерживают высокие процентные ставки, обусловленный этим отложенный спрос на товары и услуги может способствовать увеличению покупок импортерами инвалюты. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным со стороны экспортеров из-за относительно низких цен на нефть, а также возможного количественного сокращения экспорта под воздействием санкций и геополитики", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Игроки рынка обратили внимание на сообщения Минфина РФ о том, что он сократит продажу валюты и золото по бюджетному правилу: с 7 августа по 4 сентября направит на эти цели 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в день. В предыдущем месяце ведомство направляет на эти цели 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день. С учетом операций ЦБ, самостоятельно продающего во втором полугодии валюты на 8,94 миллиарда рублей в день, ежедневные продажи сократятся с 9,76 миллиарда рублей до 9,24 миллиарда.
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,21% на предыдущих торгах.
Пока рано говорить о том, что рубль начал уверенный разворот вниз - реальная процентная ставка еще слишком высокая, считает Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции".
"Мы ждем, что рубль вернется к фундаментально более обоснованным значениям - в настоящее время он переоценен на 10-15%. Тем не менее, спрогнозировать точный момент разворота сложно. Вероятно, для более заметной корректировки потребуются еще одно-два снижения ставки ЦБ. Вероятное снижение цен на нефть, которое может наступить вследствие масштабного повышения квот на добычу со стороны ОПЕК+ в последние пять месяцев, может стать дополнительным фактором ослабления рубля", - добавляет он.
В ближайшие сессии возможна еще одна попытка курса юаня выйти вверх из диапазона консолидации 11,03–11,16 рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Помешать этому способен какой-либо геополитический позитив, в том числе по итогам ожидаемого 6–7 августа первого за четыре месяца визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Эксперты не исключают, что с ним обсудят возможность организации встречи лидеров РФ, США и Украины", - добавляет он.
Доллар дорожает к мировым валютам