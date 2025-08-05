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В Забайкалье арестовали экс-министра строительства

В Забайкалье арестовали экс-министра строительства - 05.08.2025, ПРАЙМ

В Забайкалье арестовали экс-министра строительства

добавлены подробности (после 2 абзаца) | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T06:17+0300

2025-08-05T06:17+0300

2025-08-05T06:17+0300

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добавлены подробности (после 2 абзаца) ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – ПРАЙМ. Бывший министр строительства Забайкальского края и экс-руководитель Госэкспертизы Дмитрий Ватагин арестован по обвинению в мошенничестве при восстановлении соцобъектов в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Бывший министр строительства Забайкальского края и экс-руководитель Госэкспертизы Дмитрий Ватагин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве при восстановлении соцобъектов, в том числе школ и детсадов, в ДНР", - сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей. В свою очередь, СКР по Забайкальскому краю сообщил во вторник, что следственные органы предъявили обвинение директору некоммерческой организации по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, в 2023 году в Забайкалье создали автономную некоммерческую организацию, которая получила более 250 миллионов рублей субсидии на "восстановление соцобъектов в одном из регионов России, включая ремонт школ и детских садов". АНО заключила договоры с коммерческой фирмой, которая не выполнила часть работ по договорам либо сделала их ненадлежащего качества. "В сентябре 2023 года обвиняемый, достоверно зная об указанных недостатках, представил в департамент государственного имущества Забайкальского края подложные документы о выполнении работ в полном объёме, что позволило незаконно получить более 30 миллионов рублей", - уточнили в СУСК региона. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Забайкальскому краю, обвиняемый был задержан, проведены обыски в его доме и на рабочем месте, фигурант заключен под стражу судом по ходатайству следствия. "По уголовному делу продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы, а также будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц органов власти и представителей коммерческой фирмы", - добавили в СУСК. Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идёт об экс-министре строительства края. ​Ватагин был назначен руководителем министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 6 июля 2021 года, в 2022 году покинул этот пост.

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общество , россия, рф, забайкалье, скр, ано, фсб