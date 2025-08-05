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ВС: заемщик может заключить договор страхования в любой компании

ВС: заемщик может заключить договор страхования в любой компании - 05.08.2025, ПРАЙМ

ВС: заемщик может заключить договор страхования в любой компании

Заемщик банка может заключить договор страхования в любой компании, это не должно сказываться на процентной ставке по кредиту, сказано в определении судебной... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T03:04+0300

2025-08-05T03:04+0300

2025-08-05T03:04+0300

финансы

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верховный суд

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Заемщик банка может заключить договор страхования в любой компании, это не должно сказываться на процентной ставке по кредиту, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Суд рассмотрел дело жителя Волгограда, который взял в банке 3,6 миллиона рублей. Ставка по кредиту была пониженной - 8,9% годовых, поскольку он одновременно заключил договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страховая сумма установлена в размере, равном основной сумме долга по кредитному договору. Спустя некоторое время он разорвал договор со страховой, но заключил аналогичный с другой компанией, о чем уведомил банк. Однако тот посчитал это нарушением и в одностороннем порядке увеличил процентную ставку с 8,9% до 18,9%. Суды принимали разные решения и в итоге спор дошел до Верховного суда РФ. "Кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же (сумма, срок возврата потребительского кредита и процентная ставка) условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям, установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - сказано в определении. В итоге Верховный суд отменил все решения и оставил в силе самое первое - банк обязан провести перерасчет платежей по низкой ставке, вернуть переплаченные деньги, а также компенсировать 5 тысяч морального вреда и заплатить более 80 тысяч рублей штрафа.

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финансы, банки, бизнес, рф, волгоград, верховный суд