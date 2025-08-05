https://1prime.ru/20250805/zakharova-860340609.html

"Не просто позор": Захарова прокомментировала приговор Гуцул

"Не просто позор": Захарова прокомментировала приговор Гуцул - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Не просто позор": Захарова прокомментировала приговор Гуцул

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул "позором" и "бедой, напавшей на Молдавию и ее народ". | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T13:38+0300

2025-08-05T13:38+0300

2025-08-05T13:38+0300

политика

молдавия

евгения гуцул

мария захарова

мид рф

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул "позором" и "бедой, напавшей на Молдавию и ее народ". "Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим (президента Майи) Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ", - написала она в своем Telegram-канале. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.

https://1prime.ru/20250805/gutsul-860340449.html

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молдавия, евгения гуцул, мария захарова, мид рф