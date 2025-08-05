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"Не просто позор": Захарова прокомментировала приговор Гуцул - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Не просто позор": Захарова прокомментировала приговор Гуцул
"Не просто позор": Захарова прокомментировала приговор Гуцул - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Не просто позор": Захарова прокомментировала приговор Гуцул
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул "позором" и "бедой, напавшей на Молдавию и ее народ". | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T13:38+0300
2025-08-05T13:38+0300
политика
молдавия
евгения гуцул
мария захарова
мид рф
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул "позором" и "бедой, напавшей на Молдавию и ее народ". "Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим (президента Майи) Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ", - написала она в своем Telegram-канале. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
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молдавия, евгения гуцул, мария захарова, мид рф
Политика, МОЛДАВИЯ, Евгения Гуцул, Мария Захарова, МИД РФ
13:38 05.08.2025
 
"Не просто позор": Захарова прокомментировала приговор Гуцул

Захарова назвала приговор Гуцул бедой, обрушившейся на народ Молдавии

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул "позором" и "бедой, напавшей на Молдавию и ее народ".
"Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим (президента Майи) Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ", - написала она в своем Telegram-канале.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Адвокат Гуцул заявила о планах обжаловать приговор в течение 15 дней
13:32
 
ПолитикаМОЛДАВИЯЕвгения ГуцулМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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