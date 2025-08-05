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"Лихорадит": во Франции обратили внимание на странное поведение Зеленского - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Лихорадит": во Франции обратили внимание на странное поведение Зеленского
"Лихорадит": во Франции обратили внимание на странное поведение Зеленского - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Лихорадит": во Франции обратили внимание на странное поведение Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский усиливает репрессии на Украине из-за страха лишиться власти. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил лидер... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:19+0300
2025-08-05T08:19+0300
политика
франция
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский усиливает репрессии на Украине из-за страха лишиться власти. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания. И поэтому он пытается стать еще более авторитарным", — заметил он.Политик обратил внимание, что недавно прошедшие на Украине протесты вновь продемонстрировали коррупционную сущность киевского режима. Тем не менее, украинский лидер старается всеми силами держаться за власть, осознавая, что западные союзники уже подыскивают ему замену.По этой причине, Зеленского "лихорадит", резюмировал Филиппо.
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франция, украина, владимир зеленский
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:19 05.08.2025
 
"Лихорадит": во Франции обратили внимание на странное поведение Зеленского

Филиппо: Зеленский становится более авторитарным из-за страха лишиться власти

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский усиливает репрессии на Украине из-за страха лишиться власти. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания. И поэтому он пытается стать еще более авторитарным", — заметил он.
Политик обратил внимание, что недавно прошедшие на Украине протесты вновь продемонстрировали коррупционную сущность киевского режима. Тем не менее, украинский лидер старается всеми силами держаться за власть, осознавая, что западные союзники уже подыскивают ему замену.
По этой причине, Зеленского "лихорадит", резюмировал Филиппо.
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ПолитикаФРАНЦИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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