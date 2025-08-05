https://1prime.ru/20250805/zelenskiy-860351439.html

"Конец режима". Депутат Рады предрек Зеленскому мрачный финал

"Конец режима". Депутат Рады предрек Зеленскому мрачный финал - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Конец режима". Депутат Рады предрек Зеленскому мрачный финал

Нарастающее сопротивление мобилизации на Украине свидетельствует о скором крахе режима Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук,... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T17:04+0300

2025-08-05T17:04+0300

2025-08-05T17:04+0300

политика

украина

общество

владимир зеленский

мобилизация на украине

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нарастающее сопротивление мобилизации на Украине свидетельствует о скором крахе режима Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну."Говорят, что на Украине нет противостояния режиму Зеленского. Да, пока нет сотен тысяч на Майдане. Но каждый день — десятки актов сопротивления по всей стране. Люди вырывают мужчин из рук ТЦК, блокируют дороги, срывают облавы, помогают скрыться от мобилизации, открыто бросают вызов силовикам", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.Депутат подчеркнул, что именно такое мирное сопротивление обычно предвещает "конец каждого режима".Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года и требует от всех военнообязанных обновить свои данные, явившись в военкомат или зарегистрировавшись через "электронный кабинет призывника".В интернете распространяются видео, где сотрудники украинских военкоматов силой затаскивают мужчин в микроавтобусы, зачастую применяя силу и другие методы давления.

https://1prime.ru/20250805/ukraina-860321865.html

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украина, общество , владимир зеленский, мобилизация на украине