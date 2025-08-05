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"Конец режима". Депутат Рады предрек Зеленскому мрачный финал
"Конец режима". Депутат Рады предрек Зеленскому мрачный финал - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Конец режима". Депутат Рады предрек Зеленскому мрачный финал
Нарастающее сопротивление мобилизации на Украине свидетельствует о скором крахе режима Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук,... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T17:04+0300
2025-08-05T17:04+0300
2025-08-05T17:04+0300
политика
украина
общество
владимир зеленский
мобилизация на украине
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нарастающее сопротивление мобилизации на Украине свидетельствует о скором крахе режима Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну."Говорят, что на Украине нет противостояния режиму Зеленского. Да, пока нет сотен тысяч на Майдане. Но каждый день — десятки актов сопротивления по всей стране. Люди вырывают мужчин из рук ТЦК, блокируют дороги, срывают облавы, помогают скрыться от мобилизации, открыто бросают вызов силовикам", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.Депутат подчеркнул, что именно такое мирное сопротивление обычно предвещает "конец каждого режима".Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года и требует от всех военнообязанных обновить свои данные, явившись в военкомат или зарегистрировавшись через "электронный кабинет призывника".В интернете распространяются видео, где сотрудники украинских военкоматов силой затаскивают мужчин в микроавтобусы, зачастую применяя силу и другие методы давления.
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украина, общество , владимир зеленский, мобилизация на украине
Политика, УКРАИНА, Общество , Владимир Зеленский, мобилизация на Украине
"Конец режима". Депутат Рады предрек Зеленскому мрачный финал
Дмитрук: рост сопротивления ТЦК предвещает скорое падение режима Зеленского
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нарастающее сопротивление мобилизации на Украине свидетельствует о скором крахе режима Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну.
"Говорят, что на Украине нет противостояния режиму Зеленского. Да, пока нет сотен тысяч на Майдане. Но каждый день — десятки актов сопротивления по всей стране. Люди вырывают мужчин из рук ТЦК, блокируют дороги, срывают облавы, помогают скрыться от мобилизации, открыто бросают вызов силовикам", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале
.
Депутат подчеркнул, что именно такое мирное сопротивление обычно предвещает "конец каждого режима".
Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года и требует от всех военнообязанных обновить свои данные, явившись в военкомат или зарегистрировавшись через "электронный кабинет призывника".
В интернете распространяются видео, где сотрудники украинских военкоматов силой затаскивают мужчин в микроавтобусы, зачастую применяя силу и другие методы давления.
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