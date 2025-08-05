https://1prime.ru/20250805/zelenskiy-860352410.html

Зеленский заметал следы во время скандала с НАБУ, выяснили СМИ

Зеленский заметал следы во время скандала с НАБУ, выяснили СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский заметал следы во время скандала с НАБУ, выяснили СМИ

Экономист Ахмед Адель в статье для InfoBRICS предположил, что Владимир Зеленский мог уничтожить компрометирующие его материалы во время скандала с принятием... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T17:41+0300

2025-08-05T17:41+0300

2025-08-05T17:42+0300

политика

украина

владимир зеленский

общество

компромат

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Экономист Ахмед Адель в статье для InfoBRICS предположил, что Владимир Зеленский мог уничтожить компрометирующие его материалы во время скандала с принятием закона, ограничивающего независимость антикоррупционных агентств."Не исключено, что Зеленский за время принятия поправок смог избавиться от компрометирующего материала, который можно было бы использовать против киевского режима", — написал Адель.Автор также отметил, что глава киевского режима давно стремился взять под контроль антикоррупционные структуры.22 июля Верховная рада поддержала законопроект, инициированный партией Зеленского "Слуга народа", отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал этот документ. Однако после вспышки протестов по всей Украине 24 июля он заявил о согласовании обратной инициативы, направленной на восстановление независимости этих ведомств. 31 июля парламент принял соответствующий законопроект, который Зеленский подписал в тот же день.Бывший депутат Верховной рады и участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в интервью РИА Новости выразил мнение, что Зеленский пошел на уступки под давлением США. По словам экс-депутата, протесты организовали западные НКО, а давление на режим исходило из Вашингтона, который "кукловодит процессом". Килинкаров также добавил, что НАБУ и САП в течение десяти лет собирали компромат на представителей киевского режима, и теперь, получив команду "фас", Вашингтон запросил эти материалы.

https://1prime.ru/20250805/zelenskiy-860351439.html

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украина, владимир зеленский, общество , компромат