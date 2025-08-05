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Золото слабо дешевеет во вторник - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Золото слабо дешевеет во вторник
Золото слабо дешевеет во вторник - 05.08.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дешевеет во вторник
Стоимость золота немного снижается во вторник утром после трех подряд торговых сессий роста, следует из данных торгов. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:35+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота немного снижается во вторник утром после трех подряд торговых сессий роста, следует из данных торгов. По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 3,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 423 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,16% - до 37,388 доллара за унцию. За предыдущие три торговых дня стоимость золота поднялась на 2,5%. Трейдеры оценивали в том числе данные о занятости в США, после которых резко выросли ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Так, по данным CME Group, такого решения по итогам сентябрьского заседания от регулятора ждут 92% опрошенных. "Фундаментальный фактор, поддерживающий цены на золото, - это то, что ФРС по-прежнему настроена на понижение ставки в сентябре", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
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рынок, торги, золото, цены на золото
Экономика, Рынок, Торги, золото, цены на золото
08:35 05.08.2025
 
Золото слабо дешевеет во вторник

Цены на золото слабо снижаются после роста три торговых сессии подряд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота немного снижается во вторник утром после трех подряд торговых сессий роста, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 3,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 3 423 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,16% - до 37,388 доллара за унцию.
За предыдущие три торговых дня стоимость золота поднялась на 2,5%. Трейдеры оценивали в том числе данные о занятости в США, после которых резко выросли ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
Так, по данным CME Group, такого решения по итогам сентябрьского заседания от регулятора ждут 92% опрошенных.
"Фундаментальный фактор, поддерживающий цены на золото, - это то, что ФРС по-прежнему настроена на понижение ставки в сентябре", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
 
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