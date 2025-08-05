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Центробанки в июне продолжили наращивать покупки золота

Центробанки в июне продолжили наращивать покупки золота - 05.08.2025, ПРАЙМ

Центробанки в июне продолжили наращивать покупки золота

Мировые центробанки в июне вновь нарастили покупки золота в резервы - они достигли 22 тонн, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T11:39+0300

2025-08-05T11:39+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировые центробанки в июне вновь нарастили покупки золота в резервы - они достигли 22 тонн, следует из сообщения Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Центральные банки сообщили о чистых покупках в размере 22 тонн в июне. Согласно имеющимся данным, спрос рос в месячном исчислении третий месяц подряд", - пишут аналитики. Крупнейшим покупателем золота в июне стал Центральный банк Узбекистана, который прервал четырехмесячный цикл продаж, нарастив свои резервы сразу на 9 тонн. Заметно нарастил свои активы Нацбанк Казахстана, купив семь тонн золота. Остальные же страны пополнили резервы на более скромные объемы: Китай, Турция и Чехия - на 2 тонны, Киргизия, Катар, Гана и Филиппины - на 1 тонну. Сингапур был единственной страной, которая зафиксировала продажи золота в июне - 6 тонн. В то же время в первом полугодии центральные банки приобрели 123 тонны золота, что на семь тонн ниже уровня за январь-июнь прошлого года. Более половины от всего объема за этот период приобрел Национальный банк Польши (67 тонн), за ним следуют Азербайджан (35 тонн) и Казахстан (22 тонны).

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казахстан

узбекистан

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финансы, банки, казахстан, узбекистан, китай, центральные банки, нацбанк