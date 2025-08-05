https://1prime.ru/20250805/zoloto-860352174.html

Золото дорожает во вторник вечером

Золото дорожает во вторник вечером - 05.08.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает во вторник вечером

Цена на золото во вторник вечером увеличивается, инвесторы закладывают скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T17:28+0300

2025-08-05T17:28+0300

2025-08-05T17:29+0300

экономика

золото

цены на золото

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером увеличивается, инвесторы закладывают скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 431,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,15% - до 37,758 доллара за унцию. По данным CME Group, порядка 90% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% годовых с текущего уровня в 4,25-4,5%. Перспектива ослабления монетарной политики Федрезерва сдерживает стоимость доллара, что позитивно для цены драгоценного металла, который в этом случае становится доступнее для покупки в другой валюте. Уверенность рынков в снижении ставки ФРС на ближайшем заседании поддерживается слабой статистикой по рынку труда в США, опубликованной в прошлую пятницу. Согласно официальным данным, безработица в Штатах в июле ожидаемо выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 110 тысяч. "События в США могут продолжать оказывать влияние на золото, поскольку признаки замедления экономики оказывают давление на Федеральную резервную систему, заставляя ее снижать процентные ставки", - цитирует газета Wall Street Journal мнение стратега Forex.com Дэвида Сонга (David Song).

https://1prime.ru/20250805/zoloto-860334146.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, цены на золото, рынок