https://1prime.ru/20250805/zoloto-860352174.html
Золото дорожает во вторник вечером
Золото дорожает во вторник вечером - 05.08.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает во вторник вечером
Цена на золото во вторник вечером увеличивается, инвесторы закладывают скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T17:28+0300
2025-08-05T17:28+0300
2025-08-05T17:29+0300
экономика
золото
цены на золото
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером увеличивается, инвесторы закладывают скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 431,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,15% - до 37,758 доллара за унцию. По данным CME Group, порядка 90% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% годовых с текущего уровня в 4,25-4,5%. Перспектива ослабления монетарной политики Федрезерва сдерживает стоимость доллара, что позитивно для цены драгоценного металла, который в этом случае становится доступнее для покупки в другой валюте. Уверенность рынков в снижении ставки ФРС на ближайшем заседании поддерживается слабой статистикой по рынку труда в США, опубликованной в прошлую пятницу. Согласно официальным данным, безработица в Штатах в июле ожидаемо выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 110 тысяч. "События в США могут продолжать оказывать влияние на золото, поскольку признаки замедления экономики оказывают давление на Федеральную резервную систему, заставляя ее снижать процентные ставки", - цитирует газета Wall Street Journal мнение стратега Forex.com Дэвида Сонга (David Song).
https://1prime.ru/20250805/zoloto-860334146.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
Золото дорожает во вторник вечером
Стоимость золота растет во вторник на ожиданиях вокруг политики ФРС США по ставке
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером увеличивается, инвесторы закладывают скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 431,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,15% - до 37,758 доллара за унцию.
По данным CME Group, порядка 90% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% годовых с текущего уровня в 4,25-4,5%.
Перспектива ослабления монетарной политики Федрезерва сдерживает стоимость доллара, что позитивно для цены драгоценного металла, который в этом случае становится доступнее для покупки в другой валюте.
Уверенность рынков в снижении ставки ФРС на ближайшем заседании поддерживается слабой статистикой по рынку труда в США, опубликованной в прошлую пятницу. Согласно официальным данным, безработица в Штатах в июле ожидаемо выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 110 тысяч.
"События в США могут продолжать оказывать влияние на золото, поскольку признаки замедления экономики оказывают давление на Федеральную резервную систему, заставляя ее снижать процентные ставки", - цитирует газета Wall Street Journal мнение стратега Forex.com Дэвида Сонга (David Song).
Центробанки в июне продолжили наращивать покупки золота