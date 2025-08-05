Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает во вторник вечером - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/zoloto-860352174.html
Золото дорожает во вторник вечером
Золото дорожает во вторник вечером - 05.08.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает во вторник вечером
Цена на золото во вторник вечером увеличивается, инвесторы закладывают скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T17:28+0300
2025-08-05T17:29+0300
экономика
золото
цены на золото
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером увеличивается, инвесторы закладывают скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 431,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,15% - до 37,758 доллара за унцию. По данным CME Group, порядка 90% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% годовых с текущего уровня в 4,25-4,5%. Перспектива ослабления монетарной политики Федрезерва сдерживает стоимость доллара, что позитивно для цены драгоценного металла, который в этом случае становится доступнее для покупки в другой валюте. Уверенность рынков в снижении ставки ФРС на ближайшем заседании поддерживается слабой статистикой по рынку труда в США, опубликованной в прошлую пятницу. Согласно официальным данным, безработица в Штатах в июле ожидаемо выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 110 тысяч. "События в США могут продолжать оказывать влияние на золото, поскольку признаки замедления экономики оказывают давление на Федеральную резервную систему, заставляя ее снижать процентные ставки", - цитирует газета Wall Street Journal мнение стратега Forex.com Дэвида Сонга (David Song).
https://1prime.ru/20250805/zoloto-860334146.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
17:28 05.08.2025 (обновлено: 17:29 05.08.2025)
 
Золото дорожает во вторник вечером

Стоимость золота растет во вторник на ожиданиях вокруг политики ФРС США по ставке

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером увеличивается, инвесторы закладывают скорое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,15%, до 3 431,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,15% - до 37,758 доллара за унцию.
По данным CME Group, порядка 90% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% годовых с текущего уровня в 4,25-4,5%.
Перспектива ослабления монетарной политики Федрезерва сдерживает стоимость доллара, что позитивно для цены драгоценного металла, который в этом случае становится доступнее для покупки в другой валюте.
Уверенность рынков в снижении ставки ФРС на ближайшем заседании поддерживается слабой статистикой по рынку труда в США, опубликованной в прошлую пятницу. Согласно официальным данным, безработица в Штатах в июле ожидаемо выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 110 тысяч.
"События в США могут продолжать оказывать влияние на золото, поскольку признаки замедления экономики оказывают давление на Федеральную резервную систему, заставляя ее снижать процентные ставки", - цитирует газета Wall Street Journal мнение стратега Forex.com Дэвида Сонга (David Song).
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Центробанки в июне продолжили наращивать покупки золота
11:39
 
Экономиказолотоцены на золотоРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала