Продажи концерна Rheinmetall выросли на рекордные 24 процента
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продажи немецкого оборонного концерна Rheinmetall выросли на рекордные 24% за первое полугодие 2025 года, следует из финансового отчета, размещенного на сайте компании. "Rheinmetall завершает первую половину 2025 года с новыми рекордными показателями как по продажам, так и по доходам… Консолидированные продажи значительно возросли на 919 миллионов евро, или на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,735 миллиардов евро", – сказано в документе. По состоянию на 30 июня 2025 года общий портфель заказов достиг нового рекордного уровня в 63 миллиарда евро (в 2024 году – 49 миллиардов), несмотря на смену правительства Германии и задержки с принятием государственного бюджета. "Мы усердно работаем над дальнейшим значительным увеличением продаж и инвестируем во многие европейские страны для создания новых мощностей… Наши портфели заказов заполнены и будут продолжать расти в будущем", – приводятся в документе слова генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. Объемы продаж выросли в Германии до 29%, доля экспорта составила 71%. Концерн намерен сконцентрироваться на оборонных заказах, в то время как гражданское производство более не считается приоритетом. Rheinmetall ожидает, что выполнит свой прогноз по продажам за весь 2025 год и дополнительно увеличит свою прибыль. Компания также рассчитывает на рост числа заказов в 2026 году. В начале августа Rheinmetall получил заказ от бундесвера на поставку более тысячи грузовых транспортных средств на сумму около 770 миллионов евро. Концерн ведет переговоры о расширении производства боеприпасов среднего калибра для машин пехоты и средств ПВО, пороха в Румынии. В январе 2024 года Rheinmetall заявил о покупке 72,5% акций румынского предприятия Automecanica Medias для обслуживания западной техники, поставленной Украине. В начале августа Rheinmetall совместно с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin провели первые испытания ракетной системы GMARS – усовершенствованной версии реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS. Немецкий концерн ищет покупателей для своего подразделения Power Systems, занимающегося разработкой инновационных решений в области автомобильной и энергетической отраслей.
