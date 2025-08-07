Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средства от аукционов на частоты 5G пойдут на кредиты для создания сетей - 07.08.2025, ПРАЙМ
Средства от аукционов на частоты 5G пойдут на кредиты для создания сетей
2025-08-07T18:12+0300
2025-08-07T18:12+0300
бизнес
технологии
россия
максут шадаев
минцифры
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры России согласовало с правительством передачу средств с аукционов частот 5G на льготные кредиты для строительства таких сетей связи, рассказал журналиста глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". "В техническом порядке мы согласовали, теперь мы просто оформляем это в акт правительства", - ответил министр на вопрос о том, получила ли инициатива по передаче средств с аукционов частот 5G на льготные кредиты поддержку правительства. Ставка льготных кредитов сейчас обсуждается с операторами. Кроме того, Шадаев добавил, что сейчас обсуждается возможное снижение обязательств операторов по покрытию. "Для повышения привлекательности участия в аукционах на распределение частот, которые сами по себе являются менее эффективными, чем частоты "золотого диапазона", Минцифры согласует, … получит подтверждение, что средства, полученные на аукционах, можно будет в полном объеме направить на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство именно этих сетей", - сказал Шадаев. Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года, начальная цена лотов - 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, Минцифры утвердило соответствующий приказ. На аукцион будет выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц, их начальная стоимость составит 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей. Победители торгов принимают на себя обязательства, в том числе связанные с соблюдением графика покрытия связью городов с численностью населения более 1 миллиона человек и количеству установленных базовых станций, отметили в министерстве. В июле Шадаев сообщал журналистам, что Минцифры предложит правительству направлять средства с аукционов частот для 5G на льготные кредиты на строительство таких сетей связи для операторов.
бизнес, технологии, россия, максут шадаев, минцифры
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев, Минцифры
18:12 07.08.2025
 
Средства от аукционов на частоты 5G пойдут на кредиты для создания сетей

© fotolia.com / Manuel FernandesВышки сотовой связи
Вышки сотовой связи - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© fotolia.com / Manuel Fernandes
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры России согласовало с правительством передачу средств с аукционов частот 5G на льготные кредиты для строительства таких сетей связи, рассказал журналиста глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция".
"В техническом порядке мы согласовали, теперь мы просто оформляем это в акт правительства", - ответил министр на вопрос о том, получила ли инициатива по передаче средств с аукционов частот 5G на льготные кредиты поддержку правительства.
Ставка льготных кредитов сейчас обсуждается с операторами. Кроме того, Шадаев добавил, что сейчас обсуждается возможное снижение обязательств операторов по покрытию.
"Для повышения привлекательности участия в аукционах на распределение частот, которые сами по себе являются менее эффективными, чем частоты "золотого диапазона", Минцифры согласует, … получит подтверждение, что средства, полученные на аукционах, можно будет в полном объеме направить на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство именно этих сетей", - сказал Шадаев.
Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года, начальная цена лотов - 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, Минцифры утвердило соответствующий приказ.
На аукцион будет выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц, их начальная стоимость составит 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей. Победители торгов принимают на себя обязательства, в том числе связанные с соблюдением графика покрытия связью городов с численностью населения более 1 миллиона человек и количеству установленных базовых станций, отметили в министерстве.
В июле Шадаев сообщал журналистам, что Минцифры предложит правительству направлять средства с аукционов частот для 5G на льготные кредиты на строительство таких сетей связи для операторов.
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G
29 июля, 17:06
 
