Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Члену АдГ запретили баллотироваться в мэры из-за "Властелина колец" - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/adg-860447299.html
Члену АдГ запретили баллотироваться в мэры из-за "Властелина колец"
Члену АдГ запретили баллотироваться в мэры из-за "Властелина колец" - 07.08.2025, ПРАЙМ
Члену АдГ запретили баллотироваться в мэры из-за "Властелина колец"
Высказывания члена партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахима Пауля о консервативности знаменитого романа английского писателя Джона Р. Толкина "Властелин | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T21:04+0300
2025-08-07T21:05+0300
политика
германия
адг
выборы
мэр
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
БЕРЛИН, 7 авг - ПРАЙМ. Высказывания члена партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахима Пауля о консервативности знаменитого романа английского писателя Джона Р. Толкина "Властелин колец" стали одной из причин, по которым политика не допустили до выборов на пост бургомистра города Людвигсхафен, сообщает издание Nius. Ранее портал Ludwigshafen24 сообщил, что избирком не допустил Пауля к выборам якобы из-за сомнений в его приверженности демократии. По данным Nius, решение было принято на основе составленного ведомством по охране конституции (контрразведкой) земли Рейнланд-Пфальц доклада на пяти страницах. Этот документ, который есть в распоряжении издания, адресован властям города, в нем перечислены публичные высказывания политика, которые, по мнению спецслужбы, свидетельствуют о его антиконституционных взглядах. Среди прочего в докладе приводятся слова Пауля об американском телесериале "Властелин колец: Кольца власти": по мнению политика, он во многом противоречит главной задумке Толкина. "На самом деле, все творчество Толкина отражает консервативное мировоззрение, которое именно благодаря силе и широте своего влияния представляет особую ценность для современного консерватизма. Главные герои во "Властелине колец" сражаются за нечто большее, чем они сами: за родину, сохранение своей культуры, справедливый порядок и защиту от глобальной угрозы", - цитирует Nius слова Пауля, которые приводятся в документе. Также в докладе приведен комментарий Пауля о фильме "Хаген. В долине Нибелунгов", в котором политик хвалит вернувшийся интерес киноиндустрии к германскому эпосу. Отмечается также, что Пауль ранее проводил семинар о поэме "Песнь о Нибелунгах". Помимо этого, контрразведка посвятила несколько абзацев высказываниям политика о насилии мигрантов в Германии. Так, приводится цитата Пауля: "Правда в том, что насилие в Берлине и в других местах имеет лицо. Оно молодое, мужское и восточное". "Подводя итог, можно сказать: с некоторыми взглядами Пауля можно не соглашаться, однако они подпадают под защиту свободы мнений. Сомнения в его приверженности конституционному строю - по крайней мере в приведенных случаях - вовсе не подтверждаются", - пишет Nius. Выборы бургомистра Людвигсхафена состоятся 21 сентября. Действующая обер-бургомистр Ютта Штайнрук, ранее представлявшая СДПГ, не выдвинула свою кандидатуру, покинув ряды социал-демократов. На текущий момент в выборах участвуют шесть кандидатов. Земельное отделение партии АдГ, на прошлых федеральных выборах по партийным спискам после Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) набравшей больше всего голосов в Людвигсхафене, уже анонсировало юридические шаги из-за запрета баллотироваться их политику и обвинило власти в нарушении принципа равного обращения с партиями и "нападении" на демократию. В начале мая ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Позднее партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии АдГ, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://1prime.ru/20250724/adg-859898638.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, адг, выборы, мэр
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, Выборы, мэр
21:04 07.08.2025 (обновлено: 21:05 07.08.2025)
 
Члену АдГ запретили баллотироваться в мэры из-за "Властелина колец"

Nius: политику АдГ запретили баллотироваться в мэры из-за "Властелина колец"

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 7 авг - ПРАЙМ. Высказывания члена партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахима Пауля о консервативности знаменитого романа английского писателя Джона Р. Толкина "Властелин колец" стали одной из причин, по которым политика не допустили до выборов на пост бургомистра города Людвигсхафен, сообщает издание Nius.
Ранее портал Ludwigshafen24 сообщил, что избирком не допустил Пауля к выборам якобы из-за сомнений в его приверженности демократии.
По данным Nius, решение было принято на основе составленного ведомством по охране конституции (контрразведкой) земли Рейнланд-Пфальц доклада на пяти страницах. Этот документ, который есть в распоряжении издания, адресован властям города, в нем перечислены публичные высказывания политика, которые, по мнению спецслужбы, свидетельствуют о его антиконституционных взглядах.
Среди прочего в докладе приводятся слова Пауля об американском телесериале "Властелин колец: Кольца власти": по мнению политика, он во многом противоречит главной задумке Толкина.
"На самом деле, все творчество Толкина отражает консервативное мировоззрение, которое именно благодаря силе и широте своего влияния представляет особую ценность для современного консерватизма. Главные герои во "Властелине колец" сражаются за нечто большее, чем они сами: за родину, сохранение своей культуры, справедливый порядок и защиту от глобальной угрозы", - цитирует Nius слова Пауля, которые приводятся в документе.
Также в докладе приведен комментарий Пауля о фильме "Хаген. В долине Нибелунгов", в котором политик хвалит вернувшийся интерес киноиндустрии к германскому эпосу. Отмечается также, что Пауль ранее проводил семинар о поэме "Песнь о Нибелунгах".
Помимо этого, контрразведка посвятила несколько абзацев высказываниям политика о насилии мигрантов в Германии. Так, приводится цитата Пауля: "Правда в том, что насилие в Берлине и в других местах имеет лицо. Оно молодое, мужское и восточное".
"Подводя итог, можно сказать: с некоторыми взглядами Пауля можно не соглашаться, однако они подпадают под защиту свободы мнений. Сомнения в его приверженности конституционному строю - по крайней мере в приведенных случаях - вовсе не подтверждаются", - пишет Nius.
Выборы бургомистра Людвигсхафена состоятся 21 сентября. Действующая обер-бургомистр Ютта Штайнрук, ранее представлявшая СДПГ, не выдвинула свою кандидатуру, покинув ряды социал-демократов. На текущий момент в выборах участвуют шесть кандидатов.
Земельное отделение партии АдГ, на прошлых федеральных выборах по партийным спискам после Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) набравшей больше всего голосов в Людвигсхафене, уже анонсировало юридические шаги из-за запрета баллотироваться их политику и обвинило власти в нарушении принципа равного обращения с партиями и "нападении" на демократию.
В начале мая ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Позднее партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии АдГ, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Конституционный суд Германии отклонил жалобу АдГ
24 июля, 21:38
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАдГВыборымэр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала