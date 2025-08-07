https://1prime.ru/20250807/airbus-860448745.html

Число заказов Airbus сократилось в 29 раз, сообщили в компании

экономика

airbus

заказы

сокращение

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 7 самолетов, что в 29 раз меньше показателя июня в 207 самолетов, следует из сообщения компании. С начала года Airbus получил заказы на 501 самолет. Но с учетом отмен заказы с начала года составили 405 самолетов. Поставки самолетов клиентам компании в июле выросли на 6,3% - до 67 единиц. С начала года было поставлено 373 самолета, следует из данных на сайте компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

