https://1prime.ru/20250807/airbus-860448745.html
Число заказов Airbus сократилось в 29 раз, сообщили в компании
Число заказов Airbus сократилось в 29 раз, сообщили в компании - 07.08.2025, ПРАЙМ
Число заказов Airbus сократилось в 29 раз, сообщили в компании
Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 7 самолетов, что в 29 раз меньше показателя июня в 207 самолетов, следует из сообщения... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T22:05+0300
2025-08-07T22:05+0300
2025-08-07T22:05+0300
экономика
airbus
заказы
сокращение
https://cdnn.1prime.ru/img/83262/10/832621037_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_1f66677ca1cbe363954b130b2478a49a.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 7 самолетов, что в 29 раз меньше показателя июня в 207 самолетов, следует из сообщения компании. С начала года Airbus получил заказы на 501 самолет. Но с учетом отмен заказы с начала года составили 405 самолетов. Поставки самолетов клиентам компании в июле выросли на 6,3% - до 67 единиц. С начала года было поставлено 373 самолета, следует из данных на сайте компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
https://1prime.ru/20250806/airbus-860366868.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83262/10/832621037_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_b1a98b72e6a2a454a151d9e013ec0c8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
airbus, заказы, сокращение
Экономика, Airbus, заказы, сокращение
Число заказов Airbus сократилось в 29 раз, сообщили в компании
Airbus: в июле заказы на самолеты упали в 29 раз к июню, до семи самолетов
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 7 самолетов, что в 29 раз меньше показателя июня в 207 самолетов, следует из сообщения компании.
С начала года Airbus получил заказы на 501 самолет. Но с учетом отмен заказы с начала года составили 405 самолетов.
Поставки самолетов клиентам компании в июле выросли на 6,3% - до 67 единиц. С начала года было поставлено 373 самолета, следует из данных на сайте компании.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
Иностранцы предложили забрать простаивающие в России Airbus A320neo