Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число заказов Airbus сократилось в 29 раз, сообщили в компании - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/airbus-860448745.html
Число заказов Airbus сократилось в 29 раз, сообщили в компании
Число заказов Airbus сократилось в 29 раз, сообщили в компании - 07.08.2025, ПРАЙМ
Число заказов Airbus сократилось в 29 раз, сообщили в компании
Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 7 самолетов, что в 29 раз меньше показателя июня в 207 самолетов, следует из сообщения... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T22:05+0300
2025-08-07T22:05+0300
экономика
airbus
заказы
сокращение
https://cdnn.1prime.ru/img/83262/10/832621037_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_1f66677ca1cbe363954b130b2478a49a.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 7 самолетов, что в 29 раз меньше показателя июня в 207 самолетов, следует из сообщения компании. С начала года Airbus получил заказы на 501 самолет. Но с учетом отмен заказы с начала года составили 405 самолетов. Поставки самолетов клиентам компании в июле выросли на 6,3% - до 67 единиц. С начала года было поставлено 373 самолета, следует из данных на сайте компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
https://1prime.ru/20250806/airbus-860366868.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83262/10/832621037_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_b1a98b72e6a2a454a151d9e013ec0c8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
airbus, заказы, сокращение
Экономика, Airbus, заказы, сокращение
22:05 07.08.2025
 
Число заказов Airbus сократилось в 29 раз, сообщили в компании

Airbus: в июле заказы на самолеты упали в 29 раз к июню, до семи самолетов

© РИА Новости . Олег Золото | Перейти в медиабанкПассажирский самолет авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Олег Золото
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июле получила заказы на 7 самолетов, что в 29 раз меньше показателя июня в 207 самолетов, следует из сообщения компании.
С начала года Airbus получил заказы на 501 самолет. Но с учетом отмен заказы с начала года составили 405 самолетов.
Поставки самолетов клиентам компании в июле выросли на 6,3% - до 67 единиц. С начала года было поставлено 373 самолета, следует из данных на сайте компании.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
%Airbus A320neo. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Иностранцы предложили забрать простаивающие в России Airbus A320neo
Вчера, 08:34
 
ЭкономикаAirbusзаказысокращение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала