АКРА ожидает снижения максимальной ставки по вкладам до конца лета
АКРА ожидает снижения максимальной ставки по вкладам до конца лета
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам в банках России до конца лета с высокой долей вероятности окажется ниже 15%, сообщил РИА Новости руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
"Еще до недавнего снижения ключевой ставки ЦБ ставки по вкладам крупнейших банков двигались к 17%, что создают высокую вероятность снижения ниже 15% до конца лета", - сказал Пивень, говоря о средней максимальной ставке.
При этом он уточнил, что диапазон депозитных ставок довольно широк и конкретно доходность будет зависеть от сроков размещения, банков и типа продукта. "Диапазон ставок, по которым банки привлекают вклады достаточно широк, даже сейчас можно найти вклады, доходность которых превышает размер ключевой", - добавил Пивень.
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля снизилась на 0,78 процентного пункта - до 16,44% годовых.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
