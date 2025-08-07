https://1prime.ru/20250807/akron-860445286.html

В "Акроне" раскрыли объем капвложений на 2025-2029 годы

В "Акроне" раскрыли объем капвложений на 2025-2029 годы - 07.08.2025, ПРАЙМ

В "Акроне" раскрыли объем капвложений на 2025-2029 годы

Капитальные вложения в проекты группы компаний "Акрон" составят порядка двух миллиардов долларов в 2025-2029 годах, на 2025 год они запланированы на уровне до... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T19:36+0300

2025-08-07T19:36+0300

2025-08-07T19:42+0300

экономика

акрон

капвложения

https://cdnn.1prime.ru/img/82633/27/826332711_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_e6b6be8daf1b985abefa74f7b8914217.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Капитальные вложения в проекты группы компаний "Акрон" составят порядка двух миллиардов долларов в 2025-2029 годах, на 2025 год они запланированы на уровне до 500 миллионов долларов, рассказал журналистам председатель совета директоров компании Александр Попов. "Капитальные вложения в 2025-2029 годах составят порядка двух миллиардов долларов. На 2025 год инвестиции запланированы на уровне до 500 миллионов долларов", - сказал он. По его словам, группа "Акрон" продолжает реализацию ряда инвестпроектов, "направленных на обеспечение собственным калийным сырьем и расширение производства на действующих промышленных площадках". Приоритетными проектами в 2025-2026 годах являются получение первого продукта на Талицком калийном ГОКе и несколько проектов на площадке в Великом Новгороде, среди которых реконструкция агрегата Аммиака №2, завершение строительства второй очереди нитрата кальция и модернизация агрегатов карбамида №№1-4, которая позволит увеличить мощности производства до 2,5 миллиона тонн в год, добавил он. "Реализация намеченных планов позволит нарастить объем производства товарной продукции до 11 миллионов тонн в год уже в 2029 году", - заключил Попов. Группа "Акрон" объединяет производство удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае.

2025

Новости

ru-RU

акрон, капвложения