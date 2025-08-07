https://1prime.ru/20250807/aktsii-860407401.html

Российский рынок акций растет в четверг утром

Российский рынок акций растет в четверг утром - 07.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в четверг утром

Российский рынок акций в утреннюю торговую сессию четверга остается в ощутимом плюсе после скачка вверх вечером в среду на фоне геополитического позитива,... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T07:54+0300

2025-08-07T07:54+0300

2025-08-07T07:55+0300

экономика

российский рынок акций

рынок

торги

акции

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в утреннюю торговую сессию четверга остается в ощутимом плюсе после скачка вверх вечером в среду на фоне геополитического позитива, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 7.30 мск рос на 2,44%, до 2832,03 пункта. В среду вечером индекс подскакивал до 2880,18 пункта - максимума с 6 июня.Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами президента США Дональда Трампа, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого - провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского. Трамп впоследствии заявил, что встреча с Путиным возможна "очень скоро".Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, рынок, торги, акции, мосбиржа