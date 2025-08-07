https://1prime.ru/20250807/aktsii-860418165.html
Российский рынок акций усилил рост на новостях о встрече Путина и Трампа
Российский рынок акций усилил рост на новостях о встрече Путина и Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост на новостях о встрече Путина и Трампа
Российский рынок акций усиливает рост и прибавляет более 4% после новостей о планируемой в ближайшие дни встрече президента РФ Владимира Путина и президента США | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает рост и прибавляет более 4% после новостей о планируемой в ближайшие дни встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи.Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Рублёвый индекс Мосбиржи к 11.08 мск рос на 4,28%, до 2882,97 пункта. На новостях индикатор добавил более 1% роста.
Российский рынок акций усилил рост на новостях о встрече Путина и Трампа
Российский рынок акций прибавляет более 4% после новостей о встрече Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает рост и прибавляет более 4% после новостей о планируемой в ближайшие дни встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 11.08 мск рос на 4,28%, до 2882,97 пункта. На новостях индикатор добавил более 1% роста.
