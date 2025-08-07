Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций усилил рост на новостях о встрече Путина и Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост на новостях о встрече Путина и Трампа
Российский рынок акций усилил рост на новостях о встрече Путина и Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост на новостях о встрече Путина и Трампа
Российский рынок акций усиливает рост и прибавляет более 4% после новостей о планируемой в ближайшие дни встрече президента РФ Владимира Путина и президента США | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T11:07+0300
2025-08-07T11:16+0300
экономика
российский рынок акций
торги
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/60/841356093_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_31d9e80d2470a54e1e583c852b8c1447.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает рост и прибавляет более 4% после новостей о планируемой в ближайшие дни встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи.Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Рублёвый индекс Мосбиржи к 11.08 мск рос на 4,28%, до 2882,97 пункта. На новостях индикатор добавил более 1% роста.
https://1prime.ru/20250807/vstrecha-860417982.html
11:07 07.08.2025 (обновлено: 11:16 07.08.2025)
 
Российский рынок акций усилил рост на новостях о встрече Путина и Трампа

Российский рынок акций прибавляет более 4% после новостей о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает рост и прибавляет более 4% после новостей о планируемой в ближайшие дни встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 11.08 мск рос на 4,28%, до 2882,97 пункта. На новостях индикатор добавил более 1% роста.
Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала