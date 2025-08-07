Российский рынок акций уверенно вырос

https://1prime.ru/20250807/aktsii-860444569.html
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги четверга уверенным ростом на новости о готовящейся встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 4,04% - до 2 876,43 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,1%, до 1 141,45 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,76%, до 1 203,35 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent по состоянию на 18.56 мск дешевел на 0,51% - до 66,55 доллара за баррель. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Тема встречи лидеров двух стран стала основным драйвером роста рынка в среду вечером и в четверг. "Главным позитивным драйвером стали ожидания встречи президентов России и США в ближайшие дни, тогда как негатив от введения пошлин для Индии за импорт российской нефти можно считать отыгранным", – комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Инвесторов взбодрили новости о подготовке саммита президентов России и США, а также благоприятные заявления сторон по итогам вчерашних переговоров в Кремле между Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом, спецпосланником Дональда Трампа", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Другой источник оптимизма – информация Росстата, вышедшая накануне вечером, добавил он. "По нашей оценке, рынок акций еще не в полной мере отражает как изменения в геополитической повестке, так и начало цикла снижения ключевой ставки. Это формирует существенный потенциал для дальнейшего роста, который может реализоваться уже в ближайшие месяцы", - указывает Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "СПБ Биржи" (+8,35%), "Юнипро" (+6,07%), ОГК-2 (+4,11%), "Новатэка" (+4,00%), "Аэрофлота" (+3,40%). "В лидеры роста на возобновившихся ожиданиях ослабления санкций против биржевых и депозитарных институтов вышла "СПБ Биржа". Небольшую коррекцию после уверенного подъема последних дней продемонстрировал "Ростелеком", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения акции "Ростелекома" (-1,64%), "Селигдара" (-0,78%), "ВК" (-0,70%), ВТБ (-0,60%), "Вуш Холдинга" (-0,49%). ПРОГНОЗЫ Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 7 августа в диапазоне 2850-2950 пунктов. "Завтра в фокусе внимания инвесторов останутся новости, связанные с американскими торговыми соглашениями и геополитикой. Подъем в моменте могло бы вызвать определение даты и места встречи президентов РФ и США. Выхода важных статданных не намечается. Из корпоративных событий пятницы отметим повторное ГОСА "Русагро", в его повестке – вопрос дивидендов за 2024 год", - сказал Шепелев. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 8 августа – 2825-2975 пунктов.
