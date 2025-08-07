Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алмазный рынок ждёт "черный день" из-за пошлин Трампа, пишут СМИ - 07.08.2025
Алмазный рынок ждёт "черный день" из-за пошлин Трампа, пишут СМИ
Алмазный рынок ждёт "черный день" из-за пошлин Трампа, пишут СМИ - 07.08.2025, ПРАЙМ
Алмазный рынок ждёт "черный день" из-за пошлин Трампа, пишут СМИ
Мировая индустрия алмазов ожидает "черного дня", когда в США заработают дополнительные пошлины на импорт из Индии, рынок драгоценных камней рискует лишиться... | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мировая индустрия алмазов ожидает "черного дня", когда в США заработают дополнительные пошлины на импорт из Индии, рынок драгоценных камней рискует лишиться одного из самых важных экспортных секторов в случае обещанной ставки в 25%, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на заявления представителей отрасли. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начнут действовать с 27 августа. "Это черный день для ювелирного сектора и драгоценных камней", - цитирует Rapaport заявление председателя Совета содействия экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Кирита Бхансали (Kirit Bhansali). "Отлаженная торговля за пределами США заморожена, так как сектор теряет свой самый важный экспортный рынок, говорят дилеры", - добавляет издание. Потрясение алмазного рынка может быть обусловлено тем, что именно на Индию приходится обработка более 90% камней в мире. Аналитики отмечают, что если бы тарифная ставка была в размере 10-15%, последствия для алмазного рынка еще можно было бы смягчить, а именно сделать так, чтобы каждый член цепочки поставок получил небольшой удар по прибыльности, пояснил Бхансали. Он также подчеркнул, что немедленного решения проблемы того, как выйти из кризиса, в который повергают алмазный рынок Штаты, не существует. Пока же некоторые компании спешат отправить свой товар в Америку, прежде чем вступит в силу более высокое обложение импорта, уточняет издание.
алмазы, сша, индия, пошлины
Экономика, алмазы, США, ИНДИЯ, пошлины
17:20 07.08.2025
 
Алмазный рынок ждёт "черный день" из-за пошлин Трампа, пишут СМИ

Rapaport: индустрию алмазов ждет "черный день" при введении США пошлин против Индии

© fotolia.com / fox17Бриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© fotolia.com / fox17
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мировая индустрия алмазов ожидает "черного дня", когда в США заработают дополнительные пошлины на импорт из Индии, рынок драгоценных камней рискует лишиться одного из самых важных экспортных секторов в случае обещанной ставки в 25%, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на заявления представителей отрасли.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начнут действовать с 27 августа.
"Это черный день для ювелирного сектора и драгоценных камней", - цитирует Rapaport заявление председателя Совета содействия экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Кирита Бхансали (Kirit Bhansali).
"Отлаженная торговля за пределами США заморожена, так как сектор теряет свой самый важный экспортный рынок, говорят дилеры", - добавляет издание.
Потрясение алмазного рынка может быть обусловлено тем, что именно на Индию приходится обработка более 90% камней в мире.
Аналитики отмечают, что если бы тарифная ставка была в размере 10-15%, последствия для алмазного рынка еще можно было бы смягчить, а именно сделать так, чтобы каждый член цепочки поставок получил небольшой удар по прибыльности, пояснил Бхансали.
Он также подчеркнул, что немедленного решения проблемы того, как выйти из кризиса, в который повергают алмазный рынок Штаты, не существует.
Пока же некоторые компании спешат отправить свой товар в Америку, прежде чем вступит в силу более высокое обложение импорта, уточняет издание.
Мировая добыча алмазов останется на исторических минимумах
23 июля, 14:03
23 июля, 14:03
 
Экономика алмазы США ИНДИЯ пошлины
 
 
