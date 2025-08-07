https://1prime.ru/20250807/almazy-860441208.html
Алмазный рынок ждёт "черный день" из-за пошлин Трампа, пишут СМИ
2025-08-07T17:20+0300
2025-08-07T17:20+0300
2025-08-07T17:20+0300
экономика
алмазы
сша
индия
пошлины
сша
индия
алмазы, сша, индия, пошлины
Экономика, алмазы, США, ИНДИЯ, пошлины
Rapaport: индустрию алмазов ждет "черный день" при введении США пошлин против Индии
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мировая индустрия алмазов ожидает "черного дня", когда в США заработают дополнительные пошлины на импорт из Индии, рынок драгоценных камней рискует лишиться одного из самых важных экспортных секторов в случае обещанной ставки в 25%, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на заявления представителей отрасли.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начнут действовать с 27 августа.
"Это черный день для ювелирного сектора и драгоценных камней", - цитирует Rapaport заявление председателя Совета содействия экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Кирита Бхансали (Kirit Bhansali).
"Отлаженная торговля за пределами США заморожена, так как сектор теряет свой самый важный экспортный рынок, говорят дилеры", - добавляет издание.
Потрясение алмазного рынка может быть обусловлено тем, что именно на Индию приходится обработка более 90% камней в мире.
Аналитики отмечают, что если бы тарифная ставка была в размере 10-15%, последствия для алмазного рынка еще можно было бы смягчить, а именно сделать так, чтобы каждый член цепочки поставок получил небольшой удар по прибыльности, пояснил Бхансали.
Он также подчеркнул, что немедленного решения проблемы того, как выйти из кризиса, в который повергают алмазный рынок Штаты, не существует.
Пока же некоторые компании спешат отправить свой товар в Америку, прежде чем вступит в силу более высокое обложение импорта, уточняет издание.
