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Apple вложит в экономику США еще $100 миллиардов - 07.08.2025, ПРАЙМ
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Apple вложит в экономику США еще $100 миллиардов
Apple вложит в экономику США еще $100 миллиардов - 07.08.2025, ПРАЙМ
Apple вложит в экономику США еще $100 миллиардов
Компания Apple вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов вдобавок к уже анонсированным ранее 500 миллиардам долларов, сообщил президент США Дональд... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T01:30+0300
2025-08-07T01:30+0300
мировая экономика
технологии
экономика
сша
техас
дональд трамп
apple
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ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Компания Apple вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов вдобавок к уже анонсированным ранее 500 миллиардам долларов, сообщил президент США Дональд Трамп. В феврале Apple сообщила о планах инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику США в течение четырех лет. В эти расходы входят строительство завода по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе и создание около 20 тысяч рабочих мест в данной сфере по всей стране. "Apple объявляет, что инвестирует в США 600 миллиардов долларов... в течение следующих четырех лет. Это на 100 миллиардов долларов больше, чем первоначально планировалось. И это самая крупная инвестиция, которую Apple когда-либо делала в Америке и где-либо еще", - сказал президент США в Белом доме. Глава компании Тим Кук, присутствовавший в Белом доме, вручил в подарок президенту США стеклянный сувенир на подставке из 24-каратного золота.
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мировая экономика, технологии, сша, техас, дональд трамп, apple
Мировая экономика, Технологии, Экономика, США, ТЕХАС, Дональд Трамп, Apple
01:30 07.08.2025
 
Apple вложит в экономику США еще $100 миллиардов

Трамп: Apple вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов

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ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Компания Apple вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов вдобавок к уже анонсированным ранее 500 миллиардам долларов, сообщил президент США Дональд Трамп.
В феврале Apple сообщила о планах инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику США в течение четырех лет. В эти расходы входят строительство завода по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе и создание около 20 тысяч рабочих мест в данной сфере по всей стране.
"Apple объявляет, что инвестирует в США 600 миллиардов долларов... в течение следующих четырех лет. Это на 100 миллиардов долларов больше, чем первоначально планировалось. И это самая крупная инвестиция, которую Apple когда-либо делала в Америке и где-либо еще", - сказал президент США в Белом доме.
Глава компании Тим Кук, присутствовавший в Белом доме, вручил в подарок президенту США стеклянный сувенир на подставке из 24-каратного золота.
 
ЭкономикаМировая экономикаТехнологииСШАТЕХАСДональд ТрампApple
 
 
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