https://1prime.ru/20250807/apple-860402013.html

Apple вложит в экономику США еще $100 миллиардов

Apple вложит в экономику США еще $100 миллиардов - 07.08.2025, ПРАЙМ

Apple вложит в экономику США еще $100 миллиардов

Компания Apple вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов вдобавок к уже анонсированным ранее 500 миллиардам долларов, сообщил президент США Дональд... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T01:30+0300

2025-08-07T01:30+0300

2025-08-07T01:30+0300

мировая экономика

технологии

экономика

сша

техас

дональд трамп

apple

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860402013.jpg?1754519412

ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Компания Apple вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов вдобавок к уже анонсированным ранее 500 миллиардам долларов, сообщил президент США Дональд Трамп. В феврале Apple сообщила о планах инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику США в течение четырех лет. В эти расходы входят строительство завода по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе и создание около 20 тысяч рабочих мест в данной сфере по всей стране. "Apple объявляет, что инвестирует в США 600 миллиардов долларов... в течение следующих четырех лет. Это на 100 миллиардов долларов больше, чем первоначально планировалось. И это самая крупная инвестиция, которую Apple когда-либо делала в Америке и где-либо еще", - сказал президент США в Белом доме. Глава компании Тим Кук, присутствовавший в Белом доме, вручил в подарок президенту США стеклянный сувенир на подставке из 24-каратного золота.

сша

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, технологии, сша, техас, дональд трамп, apple