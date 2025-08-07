Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном торгуются в плюсе в четверг - 07.08.2025
Фондовые индексы АТР в основном торгуются в плюсе в четверг
Фондовые индексы АТР в основном торгуются в плюсе в четверг - 07.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном торгуются в плюсе в четверг
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром в основном растут после выхода статистики по внешней торговле Китая,... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T08:13+0300
2025-08-07T08:13+0300
экономика
рынок
индексы
торги
азиатско-тихоокеанский регион
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром в основном растут после выхода статистики по внешней торговле Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12%, до 3 638,4 пункта, в ходе торгов превысив 3 640 пунктов впервые с 8 октября 2024 года, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite слабо увеличивался - до 2 225,78 пункта, ранее показатель поднимался выше 2 230 пунктов впервые с 24 августа 2022 года, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,46%, до 25 026 пунктов. При этом южнокорейский KOSPI на 7.58 мск рос на 0,6%, до 3 217,27 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снижался на 0,13%, до 8 832,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,46%, до 40 980,5 пункта. В четверг инвесторы оценивают данные по внешней торговле Китая. По данным главного таможенного управления КНР, экспорт страны по итогам первых семи месяцев 2025 года вырос на 6,1%, при этом импорт снизился на 2,7%. При этом товарооборот Китая и CША по итогам января-июля 2025 года снизился на 12% в годовом выражении, составив 337,223 миллиарда долларов.
азиатско-тихоокеанский регион
Фондовые индексы АТР в основном торгуются в плюсе в четверг

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром в основном растут после выхода статистики по внешней торговле Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12%, до 3 638,4 пункта, в ходе торгов превысив 3 640 пунктов впервые с 8 октября 2024 года, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite слабо увеличивался - до 2 225,78 пункта, ранее показатель поднимался выше 2 230 пунктов впервые с 24 августа 2022 года, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,46%, до 25 026 пунктов.
При этом южнокорейский KOSPI на 7.58 мск рос на 0,6%, до 3 217,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,13%, до 8 832,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,46%, до 40 980,5 пункта.
В четверг инвесторы оценивают данные по внешней торговле Китая. По данным главного таможенного управления КНР, экспорт страны по итогам первых семи месяцев 2025 года вырос на 6,1%, при этом импорт снизился на 2,7%.
При этом товарооборот Китая и CША по итогам января-июля 2025 года снизился на 12% в годовом выражении, составив 337,223 миллиарда долларов.
