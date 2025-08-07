https://1prime.ru/20250807/avstralija-860405340.html

Австралия хочет установить ценовые минимумы на редкоземельные металлы

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Австралия планирует установить ценовые минимумы на редкоземельные металлы, чтобы защитить своих национальных поставщиков от обвалов цен и сравняться с главным конкурентом на данном рынке - Китаем, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Австралия рассматривает возможность введения ценовых минимумов на редкоземельные металлы для поддержки местных добывающих предприятий, сообщала ранее в августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра природных ресурсов страны Мадлен Кинг. "Идея властей Австралии об установлении ценовых минимумов на критические материалы, включая редкие земли, обусловлена их желанием защитить их национальных поставщиков от обвалов цен на глобальном рынке... В 2023 году в Австралии было добыто 16 тысяч тонн редких земель в сырье, в 2024 году - уже 13 тысяч тонн, тогда как в Китае, ее главном конкуренте, добыча увеличилась с 255 до 270 тысяч тонн в год", - прокомментировал аналитик. Хазанов отметил, что такая же история произошла с литием: его добыча в Австралии сократилась с 91,7 тысячи тонн до 88 тысяч тонн, тогда как в КНР выросла с 35,7 тысяч тонн до 41 тысячи тонн, в Чили - с 41,4 тысячи тонн до 49 тысяч тонн. "По сути речь идет о пороге, ниже которого цены снижаться не должны. Тем самым производители будут получать минимально приемлемую для них норму прибыли и не нести убытков. Не факт, что такой подход будет реализован, но интерес к нему со стороны участников мирового рынка критических материалов, бесспорно, будет", - добавил он. Министерство обороны США в начале июля заключило с MP Materials стратегическое соглашение о многомиллиардных инвестициях в расширение производства редкоземельных магнитов, необходимых для нужд оборонной промышленности и высокотехнологичного сектора. По условиям сделки, минобороны США на 10 лет зафиксирует минимальную цену на продукцию и будет закупать весь объём магнитов, выпускаемых на новом заводе.

