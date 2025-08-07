https://1prime.ru/20250807/avstriya-860421915.html

В Австрии предложили отменить НДС на фрукты и овощи

2025-08-07T12:16+0300

ВЕНА, 7 авг - ПРАЙМ. Представители австрийского подразделения международной некоммерческой организации по защите прав потребителей Foodwatch призвали к борьбе с ростом цен на основные продукты питания в Австрии и в качестве первого шага к этому предложили отменить НДС на фрукты и овощи. "Освобождение фруктов и овощей от НДС - это шаг, который можно реализовать немедленно. Он снизит инфляцию и одновременно приведёт к сокращению расходов на здравоохранение, а значит и к разгрузке бюджета. Кроме того, торговые сети уже выразили готовность поддержать такую меру", - заявила управляющая австрийским подразделением Foodwatch Индра Клей-Шёнайх, ее слова приводятся в релизе организации. Представители организации также указали на то, что Австрия отстаёт в борьбе с ростом цен. "В то время как другие страны уже отменили или значительно снизили НДС на основные продукты питания, в Австрии об этом даже не начата дискуссия", - отметили в организации. Кроме того, отмечается, что на фоне роста цен уменьшаются размеры упаковок многих товаров. "Эти "обманные упаковки" в Австрии не обязаны маркироваться по закону. Хотя правительство и обещало решить этот вопрос – в коалиционном соглашении такое положение уже есть - ситуация не изменилась", - критикуют представители Foodwatch. В качестве примера они привели победителя антипремии за обман потребителей - шоколад Milka Alpenmilch: объём содержимого которой, по утверждению представителей Foodwatch, в Австрии уменьшился, а цена выросла.

