https://1prime.ru/20250807/avtoru-860412196.html

В России снизилась средняя цена на китайские автомобили

В России снизилась средняя цена на китайские автомобили - 07.08.2025, ПРАЙМ

В России снизилась средняя цена на китайские автомобили

Снижение средней цены на новые автомобили китайского производства в России продолжается пятый месяц подряд, а с начала года по конец июля она опустилась на... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T09:23+0300

2025-08-07T09:23+0300

2025-08-07T09:23+0300

бизнес

россия

авто.ру

https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Снижение средней цены на новые автомобили китайского производства в России продолжается пятый месяц подряд, а с начала года по конец июля она опустилась на 3,4%, сообщила компания "Авто.ру". "В целом сокращение средней стоимости продолжается уже пятый месяц подряд, а с начала 2025 года она упала на 3,4%", - говорится в сообщении по итогам анализа цен на новые автомобили в июле. На конец второго летнего месяца, по данным компании, средняя цена таких машин составила 3,52 миллиона рублей, что на 1,6% меньше, чем в июне, и на 1% больше, чем в июле прошлого года. При этом машины российских производителей за месяц потеряли в цене одну десятую процента, а с начала года снижение составило 0,8%. В годовом выражении они подорожали на 1,6%. "Автомобили, не поставляемые в Россию официально, показали наиболее волатильную динамику средней стоимости с резким месячным падением более чем на 4%. Год к году средняя цена в этом сегменте обвалилась на 13,6%, с января снижение составило 3,4%", - отмечается в сообщении. Среди моделей в июле сильнее всего подешевел китайский Hongqi HS5 – его стоимость упала за месяц на 7,2%, до 3,4 миллиона рублей. Также существенно подешевели такие автомобили, как Haval Jolion (-4,1%, до 2,49 миллиона рублей), Tank 400 (-3,7%, до 5,98 миллиона рублей), Soueast S09 (-3,5%, до 3,8 миллиона рублей) и Chery Tiggo 8 (-2,8%, до 3,49 миллиона рублей). "Причины такого снижения могут быть связаны с обновлением модельных линеек, выходом новых конкурентных предложений или корректировками в политике формирования прайс-листа дилерами", - пояснили в компании. Однако по ряду моделей отмечается умеренный рост цен. Так, лидером по этому показателю в июле стал китайский кроссовер Lixiang L7, его средняя цена выросла на 1,4% (до 6,96 миллиона рублей). На 1,1% поднялись цены на Haval H3, Chery Tiggo 2, Lixiang L6 и Chery Tiggo 4. Рост вышеупомянутых моделей в цене обуславливается сохраняющимся спросом, обновлениями комплектаций или инфляционными процессами.

https://1prime.ru/20250805/ssha-860355766.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, авто.ру