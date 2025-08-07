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Китайцы смотрят на Россию с интересом и уважением, заявил Бахтизин
Китайцы смотрят на Россию с интересом и уважением, заявил Бахтизин - 07.08.2025, ПРАЙМ
Китайцы смотрят на Россию с интересом и уважением, заявил Бахтизин
Китайцы смотрят на Россию с интересом и уважением - их впечатляет, как страна уже более трех лет выдерживает давление коллективного Запада, заявил РИА Новости... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T02:45+0300
2025-08-07T02:45+0300
2025-08-07T02:45+0300
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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Китайцы смотрят на Россию с интересом и уважением - их впечатляет, как страна уже более трех лет выдерживает давление коллективного Запада, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Китайцы смотрят на Россию с большим интересом и уважением. Их впечатляет, как страна уже четыре года выдерживает давление со стороны коллективного Запада. Россия не сломалась, не пошла на уступки, хотя многие на Западе предрекали ей быстрый и необратимый крах", - сказал он.
По его словам, дело "не только в масштабе санкций, а в самом факте затяжного противостояния практически всей западной системе".
"По мнению моих собеседников, Россия сейчас переживает фазу бифуркации, то есть резкий и глубокий переход", - отметил Бахтизин.
"Если страна пройдет этот этап, сумеет адаптировать экономику и выстроить новую модель развития, она станет сильной, устойчивой и действительно суверенной державой. Если нет, то есть риск вновь оказаться в положении сырьевого придатка внешнего мира", - заключил директор ЦЭМИ РАН.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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россия, мировая экономика, запад, ран
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Китайцы смотрят на Россию с интересом и уважением, заявил Бахтизин
Глава ЦЭМИ РАН Бахтизин: Китай впечатляет, как Россия выдерживает давление Запада
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Китайцы смотрят на Россию с интересом и уважением - их впечатляет, как страна уже более трех лет выдерживает давление коллективного Запада, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Китайцы смотрят на Россию с большим интересом и уважением. Их впечатляет, как страна уже четыре года выдерживает давление со стороны коллективного Запада. Россия не сломалась, не пошла на уступки, хотя многие на Западе предрекали ей быстрый и необратимый крах", - сказал он.
По его словам, дело "не только в масштабе санкций, а в самом факте затяжного противостояния практически всей западной системе".
"По мнению моих собеседников, Россия сейчас переживает фазу бифуркации, то есть резкий и глубокий переход", - отметил Бахтизин.
"Если страна пройдет этот этап, сумеет адаптировать экономику и выстроить новую модель развития, она станет сильной, устойчивой и действительно суверенной державой. Если нет, то есть риск вновь оказаться в положении сырьевого придатка внешнего мира", - заключил директор ЦЭМИ РАН.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.