Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании до 1,25%

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании по итогам текущего года до 1,25% с 1%, следует из пресс-релиза регулятора. Кроме того, в следующем году увеличение британской экономики также прогнозируется на уровне 1,25%, что совпадает с предыдущей оценкой. На 2027 год прогноз роста был сохранен на уровне 1,5%. По итогам прошлого года британский регулятор оценивает рост экономики страны в 1%, как и в мае.
