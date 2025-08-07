Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании до 1,25% - 07.08.2025
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании до 1,25%
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании по итогам текущего года до 1,25% с 1%, следует из пресс-релиза регулятора. | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании по итогам текущего года до 1,25% с 1%, следует из пресс-релиза регулятора. Кроме того, в следующем году увеличение британской экономики также прогнозируется на уровне 1,25%, что совпадает с предыдущей оценкой. На 2027 год прогноз роста был сохранен на уровне 1,5%. По итогам прошлого года британский регулятор оценивает рост экономики страны в 1%, как и в мае.
14:08 07.08.2025
 
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании до 1,25%

Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании по итогам 2025 года до 1,25%

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании по итогам текущего года до 1,25% с 1%, следует из пресс-релиза регулятора.
Кроме того, в следующем году увеличение британской экономики также прогнозируется на уровне 1,25%, что совпадает с предыдущей оценкой. На 2027 год прогноз роста был сохранен на уровне 1,5%.
По итогам прошлого года британский регулятор оценивает рост экономики страны в 1%, как и в мае.
Банк Англии ожидаемо снизил учетную ставку до минимума с 2023 года
Банк Англии ожидаемо снизил учетную ставку до минимума с 2023 года
14:06
 
Экономика Банк Англии ВВП прогноз ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
