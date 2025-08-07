https://1prime.ru/20250807/bank-anglii-860430847.html

Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании до 1,25%

Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании по итогам текущего года до 1,25% с 1%, следует из пресс-релиза регулятора. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T14:08+0300

экономика

банк англии

ввп

прогноз

великобритания

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании по итогам текущего года до 1,25% с 1%, следует из пресс-релиза регулятора. Кроме того, в следующем году увеличение британской экономики также прогнозируется на уровне 1,25%, что совпадает с предыдущей оценкой. На 2027 год прогноз роста был сохранен на уровне 1,5%. По итогам прошлого года британский регулятор оценивает рост экономики страны в 1%, как и в мае.

великобритания

2025

банк англии, ввп, прогноз, великобритания