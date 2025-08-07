https://1prime.ru/20250807/banki-860419212.html

ЦБ рассказал о предотвращении банками мошеннических операций

мошенничество

финансы

банки

россия

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Банки России за прошлый квартал предотвратили 38,7 миллиона мошеннических операций на общую сумму 3,4 триллиона рублей, говорится в обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств Банка России. "В апреле—июне 2025 года банки отразили 38,7 миллиона попыток совершения мошеннических операций, что в полтора раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала. Кредитные организации предотвратили хищение средств клиентов на сумму 3,4 триллиона рублей", - говорится в обзоре.

