https://1prime.ru/20250807/banki-860419212.html
ЦБ рассказал о предотвращении банками мошеннических операций
ЦБ рассказал о предотвращении банками мошеннических операций - 07.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о предотвращении банками мошеннических операций
Банки России за прошлый квартал предотвратили 38,7 миллиона мошеннических операций на общую сумму 3,4 триллиона рублей, говорится в обзоре отчетности об... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T11:28+0300
2025-08-07T11:28+0300
2025-08-07T11:28+0300
мошенничество
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Банки России за прошлый квартал предотвратили 38,7 миллиона мошеннических операций на общую сумму 3,4 триллиона рублей, говорится в обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств Банка России. "В апреле—июне 2025 года банки отразили 38,7 миллиона попыток совершения мошеннических операций, что в полтора раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала. Кредитные организации предотвратили хищение средств клиентов на сумму 3,4 триллиона рублей", - говорится в обзоре.
https://1prime.ru/20250802/mvd-860245746.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия
Мошенничество, Финансы, Банки, РОССИЯ
ЦБ рассказал о предотвращении банками мошеннических операций
ЦБ: банки предотвратили 38,7 миллиона мошеннических операций
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Банки России за прошлый квартал предотвратили 38,7 миллиона мошеннических операций на общую сумму 3,4 триллиона рублей, говорится в обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств Банка России.
"В апреле—июне 2025 года банки отразили 38,7 миллиона попыток совершения мошеннических операций, что в полтора раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала. Кредитные организации предотвратили хищение средств клиентов на сумму 3,4 триллиона рублей", - говорится в обзоре.
В МВД рассказали о мошенниках, выманивающих у россиян данные из СМС