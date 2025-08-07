https://1prime.ru/20250807/benzin-860431447.html
Цена бензина Аи-95 на российской бирже в четвертый раз побила рекорд
Цена бензина Аи-95 на российской бирже в четвертый раз побила рекорд - 07.08.2025, ПРАЙМ
Цена бензина Аи-95 на российской бирже в четвертый раз побила рекорд
Стоимость бензина марки Аи-95 Петербургской бирже по итогам четвёртой торговой сессии подряд обновила рекорд, приблизившись к отметке в 80 тысяч рублей за... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T14:14+0300
2025-08-07T14:14+0300
2025-08-07T14:14+0300
экономика
санкт-петербургская биржа
бензин
цена бензина аи-95
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423619_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_5d720feecfb6cce11e315bbd1e3f2b29.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 Петербургской бирже по итогам четвёртой торговой сессии подряд обновила рекорд, приблизившись к отметке в 80 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в четверг на 0,95% - до 79 567 рублей за тонну. И это уже четвертое рекордное значение с начала недели, когда в понедельник стоимость этой марки обновила ценовой максимум, державшийся с 7 сентября 2023 года, подорожав до 77 001 рубля за тонну. Цена на бензин Аи-92 по итогам торговой сессии четверга в свою очередь ускорила рост и увеличилась на 1,04% - до 68 321 рубля за тонну. Это выше максимальной отметки, при которой не выплачивается демпфер. Дизельное топливо также выросло в цене - на 0,38%, до 58 676 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) подскочила на 12,64% - до 22 302 рублей за тонну. В то же время авиакеросин подешевел на 0,55%, до 70 593 рублей за тонну, мазут - на 0,13%, до 23 110 рублей. Демпфер платится в пользу нефтяников, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной). При этом если в среднем за месяц цена выше отсечки на 10% на бензин и на 20% на дизельное топливо, то выплаты обнуляются. Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизельного топлива. Следовательно, для получения компенсаций компании должны продавать бензин Аи-92 и дизтопливо в среднем не дороже 66 495 и 68 640 рублей за тонну соответственно. Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
https://1prime.ru/20250806/benzin-860395737.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423619_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_35202d960b002627fc7ff4cad927d96c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербургская биржа, бензин, цена бензина аи-95
Экономика, Санкт-Петербургская биржа, Бензин, цена бензина Аи-95
Цена бензина Аи-95 на российской бирже в четвертый раз побила рекорд
Цена бензина Аи-95 на Петербургской бирже приблизилась к 80 тыс рублей за тонну
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 Петербургской бирже по итогам четвёртой торговой сессии подряд обновила рекорд, приблизившись к отметке в 80 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в четверг на 0,95% - до 79 567 рублей за тонну. И это уже четвертое рекордное значение с начала недели, когда в понедельник стоимость этой марки обновила ценовой максимум, державшийся с 7 сентября 2023 года, подорожав до 77 001 рубля за тонну.
Цена на бензин Аи-92 по итогам торговой сессии четверга в свою очередь ускорила рост и увеличилась на 1,04% - до 68 321 рубля за тонну. Это выше максимальной отметки, при которой не выплачивается демпфер.
Дизельное топливо также выросло в цене - на 0,38%, до 58 676 рублей за тонну.
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) подскочила на 12,64% - до 22 302 рублей за тонну. В то же время авиакеросин подешевел на 0,55%, до 70 593 рублей за тонну, мазут - на 0,13%, до 23 110 рублей.
Демпфер платится в пользу нефтяников, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной). При этом если в среднем за месяц цена выше отсечки на 10% на бензин и на 20% на дизельное топливо, то выплаты обнуляются.
Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизельного топлива. Следовательно, для получения компенсаций компании должны продавать бензин Аи-92 и дизтопливо в среднем не дороже 66 495 и 68 640 рублей за тонну соответственно.
Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.
Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин