Цена бензина Аи-95 на российской бирже в четвертый раз побила рекорд

2025-08-07T14:14+0300

2025-08-07T14:14+0300

2025-08-07T14:14+0300

экономика

санкт-петербургская биржа

бензин

цена бензина аи-95

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 Петербургской бирже по итогам четвёртой торговой сессии подряд обновила рекорд, приблизившись к отметке в 80 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в четверг на 0,95% - до 79 567 рублей за тонну. И это уже четвертое рекордное значение с начала недели, когда в понедельник стоимость этой марки обновила ценовой максимум, державшийся с 7 сентября 2023 года, подорожав до 77 001 рубля за тонну. Цена на бензин Аи-92 по итогам торговой сессии четверга в свою очередь ускорила рост и увеличилась на 1,04% - до 68 321 рубля за тонну. Это выше максимальной отметки, при которой не выплачивается демпфер. Дизельное топливо также выросло в цене - на 0,38%, до 58 676 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) подскочила на 12,64% - до 22 302 рублей за тонну. В то же время авиакеросин подешевел на 0,55%, до 70 593 рублей за тонну, мазут - на 0,13%, до 23 110 рублей. Демпфер платится в пользу нефтяников, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной). При этом если в среднем за месяц цена выше отсечки на 10% на бензин и на 20% на дизельное топливо, то выплаты обнуляются. Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизельного топлива. Следовательно, для получения компенсаций компании должны продавать бензин Аи-92 и дизтопливо в среднем не дороже 66 495 и 68 640 рублей за тонну соответственно. Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

