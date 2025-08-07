Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Впереди нас": в США признали преимущество России в области беспилотников - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250807/bespilotniki-860425358.html
"Впереди нас": в США признали преимущество России в области беспилотников
"Впереди нас": в США признали преимущество России в области беспилотников - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Впереди нас": в США признали преимущество России в области беспилотников
Генерал Джеймс Рэйни, возглавляющий Командование будущего Сухопутных войск США, признал, что Россия сейчас опережает США в сфере беспилотных летательных... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T12:46+0300
2025-08-07T12:46+0300
вооружения
россия
сша
технологии
преимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a244754806f0c542d235dddddcb09c.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Генерал Джеймс Рэйни, возглавляющий Командование будущего Сухопутных войск США, признал, что Россия сейчас опережает США в сфере беспилотных летательных аппаратов."(Россия – ред.) впереди нас по БПЛА в настоящее время", - заявил Рэйни в интервью газете Times.Он подчеркнул, что американские вооруженные силы в случае конфликта столкнулись бы с серьезными потерями, поскольку США не успели оснастить армию необходимым оборудованием для ведения боевых действий с широким применением беспилотников.По словам генерала, несмотря на прогресс в использовании беспилотных технологий на Украине, Пентагон все еще не получил достаточной информации и ресурсов для противодействия угрозам в будущем.
https://1prime.ru/20250807/drony-860409924.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_02e0c7957e6f3aec912388a17c296f6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, технологии, преимущество
Вооружения, РОССИЯ, США, Технологии, Преимущество
12:46 07.08.2025
 
"Впереди нас": в США признали преимущество России в области беспилотников

Генерал Рэйни: Россия сегодня опережает США в области беспилотников

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Генерал Джеймс Рэйни, возглавляющий Командование будущего Сухопутных войск США, признал, что Россия сейчас опережает США в сфере беспилотных летательных аппаратов.
"(Россия – ред.) впереди нас по БПЛА в настоящее время", - заявил Рэйни в интервью газете Times.
Он подчеркнул, что американские вооруженные силы в случае конфликта столкнулись бы с серьезными потерями, поскольку США не успели оснастить армию необходимым оборудованием для ведения боевых действий с широким применением беспилотников.
По словам генерала, несмотря на прогресс в использовании беспилотных технологий на Украине, Пентагон все еще не получил достаточной информации и ресурсов для противодействия угрозам в будущем.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Деньги ушли не туда: ошибочный перевод сорвал поставки дронов для ВСУ
08:49
 
ВооруженияРОССИЯСШАТехнологииПреимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала