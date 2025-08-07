https://1prime.ru/20250807/bespilotniki-860425358.html
"Впереди нас": в США признали преимущество России в области беспилотников
"Впереди нас": в США признали преимущество России в области беспилотников - 07.08.2025
"Впереди нас": в США признали преимущество России в области беспилотников
Генерал Джеймс Рэйни, возглавляющий Командование будущего Сухопутных войск США, признал, что Россия сейчас опережает США в сфере беспилотных летательных... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T12:46+0300
2025-08-07T12:46+0300
2025-08-07T12:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a244754806f0c542d235dddddcb09c.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Генерал Джеймс Рэйни, возглавляющий Командование будущего Сухопутных войск США, признал, что Россия сейчас опережает США в сфере беспилотных летательных аппаратов."(Россия – ред.) впереди нас по БПЛА в настоящее время", - заявил Рэйни в интервью газете Times.Он подчеркнул, что американские вооруженные силы в случае конфликта столкнулись бы с серьезными потерями, поскольку США не успели оснастить армию необходимым оборудованием для ведения боевых действий с широким применением беспилотников.По словам генерала, несмотря на прогресс в использовании беспилотных технологий на Украине, Пентагон все еще не получил достаточной информации и ресурсов для противодействия угрозам в будущем.
сша
"Впереди нас": в США признали преимущество России в области беспилотников
Генерал Рэйни: Россия сегодня опережает США в области беспилотников
