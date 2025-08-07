https://1prime.ru/20250807/bespilotniki-860432042.html
США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА
США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА
2025-08-07T14:20+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Управление ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) армии США собирается провести конкурс по разработке системы лазерного оружия для борьбы с беспилотниками, сообщает портал Defense News со ссылкой на чиновников. "Армия США рассчитывает на финансирование для проведения в 2026 финансовом году конкурса по разработке системы высокоэнергетического лазерного оружия, которая в первую очередь будет направлена на противодействие беспилотникам", - говорится в сообщении. Согласно порталу, управление уже разработало 17 прототипов подобных систем, 11 из которых используются армией США. Как отмечается, в ходе оперативных экспериментов армия пришла к выводу, что оружие направленной энергии обладает "огромным" потенциалом, однако американская промышленность пока еще не готова производить такие системы в больших масштабах. Портал добавляет, что в Штатах сейчас считают необходимым доработать возможности этих систем, чтобы их можно было применять в боевых действиях.
