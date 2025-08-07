Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/bespilotniki-860432042.html
США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА
США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА - 07.08.2025, ПРАЙМ
США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА
Управление ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) армии США собирается провести конкурс по разработке системы лазерного оружия для борьбы с... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T14:20+0300
2025-08-07T14:20+0300
экономика
технологии
общество
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860431883_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_d0d6ec5b83f630cf1ac0e5c02d1946f8.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Управление ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) армии США собирается провести конкурс по разработке системы лазерного оружия для борьбы с беспилотниками, сообщает портал Defense News со ссылкой на чиновников. "Армия США рассчитывает на финансирование для проведения в 2026 финансовом году конкурса по разработке системы высокоэнергетического лазерного оружия, которая в первую очередь будет направлена на противодействие беспилотникам", - говорится в сообщении. Согласно порталу, управление уже разработало 17 прототипов подобных систем, 11 из которых используются армией США. Как отмечается, в ходе оперативных экспериментов армия пришла к выводу, что оружие направленной энергии обладает "огромным" потенциалом, однако американская промышленность пока еще не готова производить такие системы в больших масштабах. Портал добавляет, что в Штатах сейчас считают необходимым доработать возможности этих систем, чтобы их можно было применять в боевых действиях.
https://1prime.ru/20250807/shveytsariya-860429914.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860431883_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_0cfdd8be08e10b63847bab0340d413ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , сша
Экономика, Технологии, Общество , США
14:20 07.08.2025
 
США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА

Defense News: армия США разработает лазерное оружие для борьбы с беспилотниками

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Управление ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) армии США собирается провести конкурс по разработке системы лазерного оружия для борьбы с беспилотниками, сообщает портал Defense News со ссылкой на чиновников.
"Армия США рассчитывает на финансирование для проведения в 2026 финансовом году конкурса по разработке системы высокоэнергетического лазерного оружия, которая в первую очередь будет направлена на противодействие беспилотникам", - говорится в сообщении.
Согласно порталу, управление уже разработало 17 прототипов подобных систем, 11 из которых используются армией США.
Как отмечается, в ходе оперативных экспериментов армия пришла к выводу, что оружие направленной энергии обладает "огромным" потенциалом, однако американская промышленность пока еще не готова производить такие системы в больших масштабах.
Портал добавляет, что в Штатах сейчас считают необходимым доработать возможности этих систем, чтобы их можно было применять в боевых действиях.
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
В Швейцарии сообщили об угрозе благосостоянию населения из-за пошлин США
13:58
 
ЭкономикаТехнологииОбществоСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала