США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА

США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА - 07.08.2025

США готовятся провести конкурс на создание лазерного оружия против БПЛА

Управление ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) армии США собирается провести конкурс по разработке системы лазерного оружия для борьбы с... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T14:20+0300

2025-08-07T14:20+0300

2025-08-07T14:20+0300

экономика

технологии

общество

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860431883_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_d0d6ec5b83f630cf1ac0e5c02d1946f8.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Управление ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) армии США собирается провести конкурс по разработке системы лазерного оружия для борьбы с беспилотниками, сообщает портал Defense News со ссылкой на чиновников. "Армия США рассчитывает на финансирование для проведения в 2026 финансовом году конкурса по разработке системы высокоэнергетического лазерного оружия, которая в первую очередь будет направлена на противодействие беспилотникам", - говорится в сообщении. Согласно порталу, управление уже разработало 17 прототипов подобных систем, 11 из которых используются армией США. Как отмечается, в ходе оперативных экспериментов армия пришла к выводу, что оружие направленной энергии обладает "огромным" потенциалом, однако американская промышленность пока еще не готова производить такие системы в больших масштабах. Портал добавляет, что в Штатах сейчас считают необходимым доработать возможности этих систем, чтобы их можно было применять в боевых действиях.

сша

2025

