"Билайн" заблокировал 6 тысяч номеров для дропперства

2025-08-07T05:46+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. "Билайн" в июне и июле 2025 года заблокировал 6 тысяч номеров, использовавшихся для дропперства, обычно преступники вербуют дропперов из тех категорий населения, которые находятся в уязвимом финансовом положении и подвержены психологической манипуляции, например, подростки, студенты и пожилые люди, рассказал РИА Новости директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов. "По данным Группы быстрого реагирования, только в июне–июле 2025 года Билайн заблокировал больше 6000 номеров, которые использовались для дропперства. Вербуя дропов, преступники обычно нацеливаются на людей, которые, с одной стороны, находятся в уязвимом финансовом положении, с другой - подвержены приемам психологической манипуляции. ... В первую очередь, в группу риска попадают подростки от 14 лет, студенты и пожилые люди", - сказал Алферов. Через цепочку дропов преступники могут проводить украденные деньги, а от посредника нужна только банковская карта или номер телефона. Как рассказал эксперт, для того, чтобы привлечь ребенка к этому, аферисты могут попросить его купить сим-карту для друзей или знакомых, завести банковскую карту и кому-то ее передать. Также они просят ребенка получить деньги на свой счет, после чего снять их в банкомате или перевести дальше, а еще забрать деньги у курьера, положить их на свою карту и кому-то перевести. Иногда это подается как случайность - якобы ошибочный перевод, за возврат которого предлагают процент, совершение доброго дела или возможность получить легкий заработок. Преступники могут также шантажировать ребенка - принуждать к незаконным операциям, выманивая код от "Госуслуг" и обвиняя в переводе денег ВСУ. Однако вне зависимости способа привлечения к допперству, ребенок станет соучастником преступления, добавил эксперт. Алферов напомнил о том, что теперь дропперы привлекаются к уголовной ответственности, и за передачу доступа к своему счету или участие в незаконных операциях можно получить штраф до 300 тысяч рублей либо до трех лет лишения свободы, а за использование при этом чужого счета - штраф до 1 миллиона рублей и срок до шести лет. "Кроме того, если человек, у которого были украдены деньги, подаст в суд на возмещение ущерба, ответчиком будет считаться дроп. Среди сравнительно небольших неприятностей - плохая репутация в глазах банка, из-за которой он сможет блокировать подозрительные операции. А еще клиент, подозреваемый в дропперстве, может попасть в специальный реестр ЦБ и потерять доступ к онлайн-банкингу", - добавил он. Эксперт дал рекомендации насчет того, как не попасться на уловки аферистов и не оказаться втянутым в преступную схему. В первую очередь, ни в коем случае нельзя передавать персональные банковские продукты и продукты операторов другим людям, не нужно называть никому данные своей банковской карты и любые коды безопасности, а также переводить деньги по неизвестным номерам. При поступлении на карту неожиданных переводов из неизвестных источников стоит обратиться в банк. "Объясните детям: нет ничего стыдного в том, чтобы поверить мошенникам, это может произойти с каждым. Главное - не бояться, не молчать и сразу обращаться к взрослым. Чем дольше человек общается с аферистами, тем больше вероятность тяжелых проблем и потерь", - добавил Алферов.

