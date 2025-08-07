https://1prime.ru/20250807/birzhi-860420024.html

Фондовые индексы АТР закрылись в основном ростом

07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили четверг преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,16%, до 3 639,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,05%, до 2 224,63пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,56% - до 25 051 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,92% - до 3 227,68 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 41 058,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,14% - до 8 831,4 пункта. В четверг инвесторы продолжают следить за новостями, связанными с торговой политикой. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Штаты введут пошлины в 100% в отношении импортных чипов и полупроводников. Трамп при этом отметил, что при их производстве в США пошлины компаниям не грозят. Сроки введения рестрикций он не уточнил. "Хотя пошлины в 100% выглядят разрушительными, льготы для компаний, инвестирующих в США... на самом деле могли бы значительно снизить экономические риски. Однако масштаб льгот остается неясным, поскольку, конечно, нет подробностей", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Barclays. В четверг инвесторы также оценивают данные по внешней торговле Китая. По данным главного таможенного управления КНР, экспорт страны по итогам первых семи месяцев 2025 года вырос на 6,1%, при этом импорт снизился на 2,7%.

