Встреча Путина и Трампа может стать исторической, заявил глава РФПИ - 07.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Встреча Путина и Трампа может стать исторической, заявил глава РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T12:00+0300
2025-08-07T12:00+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что планируемая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать исторической. "Россия подтверждает, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе, и подготовка к встрече продолжается. Это встреча может стать исторической", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что диалог восторжествует. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, рфпи
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, РФПИ
12:00 07.08.2025
 
Встреча Путина и Трампа может стать исторической, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: встреча Путина и Трампа может стать исторической

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что планируемая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать исторической.
"Россия подтверждает, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе, и подготовка к встрече продолжается. Это встреча может стать исторической", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что диалог восторжествует.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Глава РФПИ сделал заявление по итогам встречи Путина с Уиткоффом
Вчера, 15:06
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
