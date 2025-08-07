https://1prime.ru/20250807/dmitriev-860421018.html
Встреча Путина и Трампа может стать исторической, заявил глава РФПИ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что планируемая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать исторической. "Россия подтверждает, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе, и подготовка к встрече продолжается. Это встреча может стать исторической", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что диалог восторжествует. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что планируемая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать исторической.
"Россия подтверждает, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе, и подготовка к встрече продолжается. Это встреча может стать исторической", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что диалог восторжествует.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
