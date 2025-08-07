Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США
Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия и США ведут важный диалог по разным направлениям, но противники РФ пытаются его сорвать и дезинформировать американское руководство, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах", - сказал Дмитриев журналистам в четверг. Он отметил, что этот диалог позволяет России четко доносить свою позицию.
россия, сша, кирилл дмитриев, рфпи
Политика, РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, РФПИ
15:14 07.08.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк* Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума "Сочи-2014"
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия и США ведут важный диалог по разным направлениям, но противники РФ пытаются его сорвать и дезинформировать американское руководство, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах", - сказал Дмитриев журналистам в четверг.
Он отметил, что этот диалог позволяет России четко доносить свою позицию.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Встреча Путина и Трампа может стать исторической, заявил глава РФПИ
