Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США

Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США

2025-08-07T15:14+0300

политика

россия

сша

кирилл дмитриев

рфпи

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия и США ведут важный диалог по разным направлениям, но противники РФ пытаются его сорвать и дезинформировать американское руководство, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах", - сказал Дмитриев журналистам в четверг. Он отметил, что этот диалог позволяет России четко доносить свою позицию.

сша

2025

россия, сша, кирилл дмитриев, рфпи