Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США
Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США - 07.08.2025, ПРАЙМ
Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США
Россия и США ведут важный диалог по разным направлениям, но противники РФ пытаются его сорвать и дезинформировать американское руководство, заявил глава РФПИ... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T15:14+0300
2025-08-07T15:14+0300
2025-08-07T15:14+0300
политика
россия
сша
кирилл дмитриев
рфпи
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россия и США ведут важный диалог по разным направлениям, но противники РФ пытаются его сорвать и дезинформировать американское руководство, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах", - сказал Дмитриев журналистам в четверг. Он отметил, что этот диалог позволяет России четко доносить свою позицию.
сша
россия, сша, кирилл дмитриев, рфпи
Политика, РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, РФПИ
