ООН сделала заявление о ситуации с Додиком - 07.08.2025
ООН сделала заявление о ситуации с Додиком
2025-08-07T21:21+0300
2025-08-07T21:21+0300
политика
оон
милорад додик
ООН, 7 авг – ПРАЙМ. ООН в свете ситуации вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика призывает "все группы" сотрудничать ради обеспечении верховенства закона, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости. ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "Мы просто хотели бы призвать все группы сотрудничать ради обеспечения верховенства закона в стране", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов. Позднее в четверг, 7 августа, СБ ООН по запросу РФ соберется на закрытые консультации в том числе для обсуждения ситуации с Додиком.
оон, милорад додик
Политика, ООН, Милорад Додик
21:21 07.08.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПредседатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
ООН, 7 авг – ПРАЙМ. ООН в свете ситуации вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика призывает "все группы" сотрудничать ради обеспечении верховенства закона, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости.
ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
"Мы просто хотели бы призвать все группы сотрудничать ради обеспечения верховенства закона в стране", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Позднее в четверг, 7 августа, СБ ООН по запросу РФ соберется на закрытые консультации в том числе для обсуждения ситуации с Додиком.
ПолитикаООНМилорад Додик
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
