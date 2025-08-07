https://1prime.ru/20250807/dodik-860447489.html

ООН сделала заявление о ситуации с Додиком

ООН сделала заявление о ситуации с Додиком - 07.08.2025, ПРАЙМ

ООН сделала заявление о ситуации с Додиком

ООН в свете ситуации вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика призывает "все группы" сотрудничать ради обеспечении... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T21:21+0300

2025-08-07T21:21+0300

2025-08-07T21:21+0300

политика

оон

милорад додик

https://cdnn.1prime.ru/img/83821/08/838210860_0:0:2793:1571_1920x0_80_0_0_86f6d018493a0d561bcb802de96a2179.jpg

ООН, 7 авг – ПРАЙМ. ООН в свете ситуации вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика призывает "все группы" сотрудничать ради обеспечении верховенства закона, сообщил заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости. ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "Мы просто хотели бы призвать все группы сотрудничать ради обеспечения верховенства закона в стране", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов. Позднее в четверг, 7 августа, СБ ООН по запросу РФ соберется на закрытые консультации в том числе для обсуждения ситуации с Додиком.

https://1prime.ru/20250802/vuchich--860245256.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оон, милорад додик