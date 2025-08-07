https://1prime.ru/20250807/dokument-860431066.html

Таиланд и Камбоджа подписали официальные документы о прекращении огня

БАНГКОК, 7 авг – ПРАЙМ. Таиланд и Камбоджа подписали в четверг официальные документы о прекращении огня и режиме его исполнения по результатам внеочередного заседания двустороннего Комитета по вопросам границ, которое завершилось в Куала-Лумпуре, Малайзия, сообщил на брифинге в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун. "На заседании двустороннего Комитета по вопросам границ в Куала-Лумпуре делегация Таиланда под руководством исполняющего обязанности министра обороны Таиланда генерала Наттхапхона Накпханита и делегация Камбоджи под руководством вице-премьера и министра обороны Камбоджи генерала Теа Сейхи подписали сегодня официальные документы о прекращении огня между вооруженными силами двух стран и о режиме его исполнения", - сообщил он журналистам. "Официальные договоренности сторон, отраженные в совместном заявлении и соглашениях Таиланда и Камбоджи по конкретным вопросам, утвердили и детализировали договоренности, достигнутые 28 июля на встрече глав правительств двух стран в Куала-Лумпуре", - добавил Пхалангкун. Он сообщил, что Таиланд и Камбоджа согласовали 13 пунктов соглашения о прекращении огня для поддержания мира, а именно: прекратить применение всех видов оружия, прекратить нападения на гражданских лиц, гражданские и военные объекты во всех случаях и на всех территориях; обеспечить сохранение текущего статуса дислокации войск, действующего с 28 июля 2025 года (даты вступления в силу прекращения огня - ред.), без переброски новых войск (в район границы между странами – ред.) и патрулирования в направлении позиций другой стороны; воздержаться от увеличения численности войск вдоль всей тайско-камбоджийской границы. Стороны должны воздержаться от провокационных действий, которые могут привести к эскалации напряженности, включая проникновения в воздушное пространство и на территорию другой стороны или на ее позиции с момента прекращения огня 28 июля 2025 года, а также воздержаться от строительства военной инфраструктуры за пределами своей территории; воздерживаться от применения силы против гражданского населения или гражданских объектов при любых обстоятельствах и неукоснительно соблюдать Женевские конвенции в обращении с пленными. Стороны договорились, что пленные военнослужащие должны быть немедленно освобождены и репатриированы после прекращения активных боевых действий, а погибшие достойно и своевременно возвращены своей стороне при содействии другой стороны, сказал официальный представитель МИД. Он сообщил, что, согласно достигнутым договоренностям, в случае возникновения вооруженных столкновений на линии границы (в период действия режима прекращения огня – ред.), стороны будут разрешать проблему переговорами на уровне командования на местах в рамках существующих двусторонних механизмов для предотвращения эскалации ситуации. Для обеспечения постоянного диалога сторон Таиланд и Камбоджа договорились поддерживать регулярную связь между военными округами сторон и подразделениями вооруженных сил сторон, дислоцированными вдоль границы; созвать заседание регионального комитета по вопросам границ в течение двух недель после внеочередной сессии двустороннего общего Комитета по вопросам границ, завершившегося 7 августа 2025 года; поддерживать регулярную и прямую связь между министрами обороны и начальниками штабов вооруженных сил двух стран; воздерживаться от распространения ложной информации. "В отдельном соглашении оговорены также меры наблюдения и верификации соблюдения режима прекращения огня", - сообщил Пхалангкун, пояснив, что, по этому соглашению, обе стороны должны претворить в реальность общее понимание, достигнутое 28 июля 2025 года (на переговорах глав правительств – ред.), включая формирование группы наблюдателей от Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во главе с Малайзией, являющейся председателем АСЕАН в 2025 году. "По соглашению, региональные комитеты по вопросам границ отвечают за соблюдение сторонами режима прекращения огня под наблюдением и контролем со стороны наблюдателей от АСЕАН во главе с представителями Малайзии. Региональные комитеты будут регулярно докладывать обстановку общему Комитету по вопросам границ", - пояснил он. Пхалангкун сообщил, что в период до создания постоянной группы наблюдателей АСЕАН во главе с Малайзией для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня с обеих сторон будут использоваться временные группы наблюдателей, состоящие из военных атташе стран-членов АСЕАН, аккредитованных в Таиланде и Камбодже. "Будут работать две группы наблюдателей, по одной с каждой стороны, во главе с военным атташе или помощником военного атташе Малайзии, аккредитованным в той стране, со стороны которой наблюдатели будут заниматься мониторингом исполнения режима прекращения огня. Группы наблюдателей будут отвечать каждая за свою сторону и не будут в ходе своей работы пересекать границу", - подчеркнул представитель МИД Таиланда. Также стороны договорились провести через месяц после заседания 7 августа 2025 года следующее заседание двустороннего общего Комитета по вопросам границ, место проведения которого пока согласовывается. В случае необходимости может быть созвано внеочередное заседания Комитета, сообщил он. "Переговоры между делегациями во главе с министрами обороны Таиланда и Камбоджи сегодня велись в присутствии наблюдателей высокого уровня от Малайзии, США и КНР, однако наблюдатели не принимали непосредственного участия в переговорах, сохранив, таким образом, двусторонний характер проведения заседания Комитета по вопросам границ", - заключил Пхалангкун.

