Доля инновационных полувагонов в России к 2030 году может вырасти до 35%

Доля инновационных полувагонов в России к 2030 году может вырасти до 35%

2025-08-07T07:17+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Доля инновационных полувагонов в России к 2030 году может вырасти с 29% до 35% при условии отсутствия искусственных регуляторных ограничений на их производство и регистрацию типовой конструкции, посчитали для РИА Новости в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ). Как сообщил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук, по состоянию на июнь парк полувагонов в РФ составил 665,4 тысячи единиц, из них инновационных полувагонов - 29,3%. "По прогнозу ИПЕМ к 2030 году доля инновационных полувагонов может составить 35-36% при условии отсутствия искусственных регуляторных ограничений на производство и регистрацию полувагонов типовой конструкции. Если такие ограничения введут, доля инновационных полувагонов может вырасти на несколько процентных пунктов", - рассказал Савчук. Аналогичные данные по производству приводят в аналитическом департаменте железнодорожной компании-оператора "Атлант", уточняя, что сегодня на сети РЖД почти каждый третий полувагон (29%) – инновационный. По словам заместителя председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Дениса Семенкина, сейчас в России эксплуатируется около 280 тысяч инновационных вагонов. "Больше всего они представлены в сегменте полувагонов - более 190 тысяч. На втором месте стоят зерновозы - больше 30 тысяч. Их парк обновлялся в последние годы активно", - отметил эксперт. По данным ИПЕМ, за шесть месяцев текущего года было списано 3,44 тысячи единиц полувагонов, поставлено на сеть – 16,07 тысячи единиц. Ежемесячное производство новых полувагонов на заводах РФ в первом полугодии составляет 2,1 -2,8 тысячи единиц. Доля инновационных полувагонов в ежемесячном выпуске на отечественных предприятиях составляет 58-83%. Источник на железнодорожном операторском рынке рассказал, что в полувагонах – доля инновации максимальна: свыше 40%. "Доля же инновации в грузообороте даже выше: в июне 2025 года она вплотную приблизилась к 50%. Обусловлено это, помимо улучшенных технических характеристик инновационных полувагонов, их приоритизацией в направлении Восточного полигона: в июне их доля в экспортном грузообороте на восток составила 80%", - сообщил собеседник агентства. Президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин отмечает, что крупные железнодорожные операторы РФ, входящие в топ-15, имеют в своем парке инновационный подвижной состав. Однако нет компаний, которые владеют только инновационными вагонами. "Инновационные полувагоны востребованы при перевозках массовых грузов (руда, каменный уголь), а для металлургических грузов инновационные вагоны широко не востребованы. В сегменте хопперов инновация замещает классические вагоны, но и там процесс идет не быстро, так как требует модернизации пунктов погрузки и выгрузки", - объяснил эксперт. Он добавил, что несмотря на рекордный объем вагонного парка на сети железных дорог периодически наблюдается дефицит специализированных вагонов. "Это связано с выбытием парка по сроку службы и не оперативной его заменой. В целом парк сегодня в избытке по всем сегментам", - пояснил он. По словам Семенкина, инновационный подвижной состав эксплуатируется на ограниченном полигоне. "Например, нельзя такие вагоны до сих пор отправлять в Казахстан и в некоторые другие страны СНГ и Балтии. Это тоже ограничивает полигон эксплуатации вагонов", - рассказал он. Эксперт предположил, что из всех видов вагонов, где инновационный парк еще не представлен, самой перспективной нишей могут стать железнодорожные цистерны. "Действительно, здесь есть где поработать инженерам, конструкторам. Например, увеличить кубический объем цистерны, грузоподъемность, необходимую для того, чтобы обеспечить больше вывоз налива. А что касается других типов вагонов, то тут все, что есть, уже приобретено", - сказал эксперт.

