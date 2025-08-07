Доллар слабеет к мировым валютам в четверг утром

https://1prime.ru/20250807/dollar-860410059.html
2025-08-07T08:52+0300
2025-08-07T08:52+0300
2025-08-07T08:52+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к мировым валютам снижается на фоне усиления рисков вокруг денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитиков. По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару поднимался до 1,167 доллара с 1,1661 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 147,33 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,07% - до 98,16 пункта. В среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американская администрация "прямо сейчас" наблюдает отклонение от принципа беспартийности в Федрезерве. По его словам, руководство ФРС должно быть беспартийным, что отличается от текущей ситуации. Чиновник добавил, что президент США Дональд Трамп вместе с министром финансов страны Скоттом Бессентом продолжают поиск кандидатов на замену нынешнего председателя регулятора Джерома Пауэлла, которого глава государства неоднократно критиковал за медленное снижение процентных ставок регулятора. "Все это свидетельствует о том, что мы наблюдаем рост политических рисков, связанных с курсом доллара, при этом появляются слабые экономические данные", - цитирует агентство Рейтер аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
