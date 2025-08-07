https://1prime.ru/20250807/dollar-860410059.html

Доллар слабеет к мировым валютам в четверг утром

Доллар слабеет к мировым валютам в четверг утром - 07.08.2025, ПРАЙМ

Доллар слабеет к мировым валютам в четверг утром

Курс доллара по отношению к мировым валютам снижается на фоне усиления рисков вокруг денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T08:52+0300

2025-08-07T08:52+0300

2025-08-07T08:52+0300

экономика

доллар

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к мировым валютам снижается на фоне усиления рисков вокруг денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитиков. По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару поднимался до 1,167 доллара с 1,1661 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 147,33 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,07% - до 98,16 пункта. В среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американская администрация "прямо сейчас" наблюдает отклонение от принципа беспартийности в Федрезерве. По его словам, руководство ФРС должно быть беспартийным, что отличается от текущей ситуации. Чиновник добавил, что президент США Дональд Трамп вместе с министром финансов страны Скоттом Бессентом продолжают поиск кандидатов на замену нынешнего председателя регулятора Джерома Пауэлла, которого глава государства неоднократно критиковал за медленное снижение процентных ставок регулятора. "Все это свидетельствует о том, что мы наблюдаем рост политических рисков, связанных с курсом доллара, при этом появляются слабые экономические данные", - цитирует агентство Рейтер аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).

https://1prime.ru/20250807/indiya-860409777.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, рынок, торги