Доллар слабо дорожает к мировым валютам в четверг вечером

2025-08-07T17:39+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к мировым валютам слабо растет на фоне ожиданий участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару опускался до 1,1622 доллара с 1,1661 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 147,47 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,16% - до 98,39 пункта. "Неопределенность снова в центре внимания, особенно с последними событиями тарифной политики, которые оживляют спрос на "безопасные" активы. Мы также видим поддержку таким активам со стороны макроэкономических настроений, более мягкого доллара и растущих ожиданий снижения ставки ФРС", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ANZ Сони Кумари (Soni Kumari). Инвесторы в четверг обратили внимание на макростатистику по США. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 2 августа выросло на 7 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составило 226 тысяч, что оказалось выше прогноза в 221 тысячу. Статистика учитывается ФРС США в решениях по монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке в свою очередь может повлиять на курс доллара. По данным CME Group, порядка 93,2% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
