https://1prime.ru/20250807/dollar-860441854.html

Доллар слабо дорожает к мировым валютам в четверг вечером

Доллар слабо дорожает к мировым валютам в четверг вечером - 07.08.2025, ПРАЙМ

Доллар слабо дорожает к мировым валютам в четверг вечером

Курс доллара по отношению к мировым валютам слабо растет на фоне ожиданий участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T17:39+0300

2025-08-07T17:39+0300

2025-08-07T17:39+0300

экономика

доллар

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к мировым валютам слабо растет на фоне ожиданий участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару опускался до 1,1622 доллара с 1,1661 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 147,47 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,16% - до 98,39 пункта. "Неопределенность снова в центре внимания, особенно с последними событиями тарифной политики, которые оживляют спрос на "безопасные" активы. Мы также видим поддержку таким активам со стороны макроэкономических настроений, более мягкого доллара и растущих ожиданий снижения ставки ФРС", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ANZ Сони Кумари (Soni Kumari). Инвесторы в четверг обратили внимание на макростатистику по США. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 2 августа выросло на 7 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составило 226 тысяч, что оказалось выше прогноза в 221 тысячу. Статистика учитывается ФРС США в решениях по монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке в свою очередь может повлиять на курс доллара. По данным CME Group, порядка 93,2% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.

https://1prime.ru/20250807/yuan-860432488.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, рынок, сша