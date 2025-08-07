Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Деньги ушли не туда: ошибочный перевод сорвал поставки дронов для ВСУ
2025-08-07T08:49+0300
2025-08-07T08:49+0300
вооружения
всу
дроны
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Ошибочный банковский перевод почти трех миллионов гривен (около 71,5 тысячи долларов) сорвал поставки комплектующих для украинских БПЛА в Сумскую область. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на украинские судебные документы."5 июня украинская воинская часть перевела 10 074 900 гривен компании ТОВ "КБ АТЕЙ" в рамках контракта №159 от 28 мая на закупку комплектующих для беспилотников. В тот же день по ошибке 2 999 763 гривны (около 71,5 тысячи долларов) были отправлены на счет другой фирмы ТОВ "АТЕЙ Технолоджи" из-за схожести названий", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что владельцем "АТЕЙ Технолоджи" является Егор Голявко. В 2024 году его фирма сотрудничала с немецкой компанией Halblech Impex GmbH, которая поставляла компоненты для дронов. Руководитель Halblech – Виталий Подвиженко. После разрыва партнерства из-за долгов и ненадежности Голявко Подвиженко основал ТОВ "КБ АТЕЙ", куда перешли контракты. Сейчас директором фирмы значится Инна Подвиженко, вероятно, его родственница.После обнаружения ошибки 5 июня Подвиженко связался с Голявко, объяснив, что средства государственные и нужны для военных заказов. Голявко, находившийся, по его словам, в Закарпатье, пообещал разобраться, но на следующий день заявил, что денег не получал, а позже перестал отвечать на звонки.Расследование показало, что уже 5 июня Голявко вывел средства: 1 млн гривен – на банковский счет, остальные 1,999 млн – на счет ФОП. Из-за этого "КБ АТЕЙ" не смогло выполнить контракт, что привело к срыву поставок дронов.
всу, дроны
Вооружения, ВСУ, дроны
08:49 07.08.2025
 
Деньги ушли не туда: ошибочный перевод сорвал поставки дронов для ВСУ

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Ошибочный банковский перевод почти трех миллионов гривен (около 71,5 тысячи долларов) сорвал поставки комплектующих для украинских БПЛА в Сумскую область. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на украинские судебные документы.
"5 июня украинская воинская часть перевела 10 074 900 гривен компании ТОВ "КБ АТЕЙ" в рамках контракта №159 от 28 мая на закупку комплектующих для беспилотников. В тот же день по ошибке 2 999 763 гривны (около 71,5 тысячи долларов) были отправлены на счет другой фирмы ТОВ "АТЕЙ Технолоджи" из-за схожести названий", - сказано в тексте публикации.
Отмечается, что владельцем "АТЕЙ Технолоджи" является Егор Голявко. В 2024 году его фирма сотрудничала с немецкой компанией Halblech Impex GmbH, которая поставляла компоненты для дронов. Руководитель Halblech – Виталий Подвиженко. После разрыва партнерства из-за долгов и ненадежности Голявко Подвиженко основал ТОВ "КБ АТЕЙ", куда перешли контракты. Сейчас директором фирмы значится Инна Подвиженко, вероятно, его родственница.
После обнаружения ошибки 5 июня Подвиженко связался с Голявко, объяснив, что средства государственные и нужны для военных заказов. Голявко, находившийся, по его словам, в Закарпатье, пообещал разобраться, но на следующий день заявил, что денег не получал, а позже перестал отвечать на звонки.
Расследование показало, что уже 5 июня Голявко вывел средства: 1 млн гривен – на банковский счет, остальные 1,999 млн – на счет ФОП. Из-за этого "КБ АТЕЙ" не смогло выполнить контракт, что привело к срыву поставок дронов.
Мединский сообщил об отказе Киева от тысячи пленных солдат ВСУ
